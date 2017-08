Südamerikanisches Flair beim Altstadtfest

Trubel auf Erlangens schönstem Platz - Steinbach hat eigens ein Weizen gebraut - 29.07.2017 15:42 Uhr

ERLANGEN - Ein Musikprogramm das es in sich hat, allerhand Kulinarisches von den Gastronomen der Altstadt, und ein extra für das Ereignis vom Steinbach gebrautes Weizen. Das Fest auf dem idyllischen Altstädter Kirchenplatz bietet auch in diesem Jahr wieder alles, was Herz begehrt. Wir haben die Bilder vom Freitag.

Auf dem 24. Erlanger Altstadtfest gibt es allerhand kulinarsiche Spezialitäten, viel Musik in verschiedenen Stilrichtungen und beste Stimmung. Am Freitagabend begeisterte die Jake Dabiel's Band das Publikum auf dem schönsten Platz Erlangens. © Klaus-Dieter Schreiter



Allerbeste Stimmung auf dem Kirchplatz, der von vielen als der schönste Erlangens gepriesen wird, bringen allabendlich die Bands aus der lokalen Szene. Bereits am Freitag machten das die sechs Vollblut-Musiker der "Jake Daniel’s Band" aus Forchheim mit Southern & Country Rock, Folk und Blues- und Rock Classics. Am Samstag brachte dann die siebenköpfige Erlanger Formation "Func Aholics" den Platz mit funkigen Grooves und heißem Beat zum Vibrieren.

Am Samstagabend wird es besonders heiß, wenn der puertoricanische Vollblut-Sänger, Musiker und Komponist Luis Chico Diaz aus Rothenburg ob der Tauber mit seinem großen "Orquesta Salsaborrr" den Gästen einheizt. Seine Auftritte auf dem Altstadtfest sind schon legendär. Vor allem die zahlreichen Mittel- und Südamerikaner, die in und um Erlangen zu Hause sind, treffen sich dann dort, schwingen die Hüften um die Wette und feiern so richtig ab. Südamerikanisches Flair herrscht dann bis spät in die Nacht hinein.

Für Gaumenfreuden sorgen die Altstadt-Gastronomen Lennox, Zen Thai Restaurant und das Restaurant Basilikum. Erstmals dabei ist die Waffelbäckerei Kattls, und die Baumstrietzelei versorgt die Gäste traditionell mit süßem Gebäck aus Siebenbürgen. Steinbach hat extra für das Fest ein Altstadt-Weizen gebraut, aber edle Weine gibt es auch. Und der Zonta Club Erlangen veranstaltet wieder seine Tombola zugunsten der Fachstelle für Pflegende Angehörige von Demenzkranken.

Ein "Wiederbelebungsprojekt"

So belebt wie an diesem Wochenende war der Platz aber nicht immer. "Öde" sei er gewesen, sagt Uli Krug vom Zen Thai Restaurant. Darum hatten er und andere Erlanger Gastronomen vor 23 Jahren ein "Wiederbelebungsprojekt" mit einem eintägigen Fest gestartet. Schnell dehnte sich die Fete auf zwei, dann auf drei Tage aus. Nicht nur das Musikprogramm lockt die Gäste in Scharen, es ist das besondere Flair auf dem von sorgfältig renovierten Sandsteinfassaden und blumengeschmückten Fenstern eingerahmten Platz.

Gebaut wurde er zwischen 1718 und 1750 und war damals das Zentrum der Erlanger Braukunst, an dem sechs der 14 Altstadtbrauereien standen. Die Erich-Brauerei war sogar so berühmt, dass sie im Jahre 1882 das dritte Deutsche Sängerfest mit über 1000 Hektoliter Bier beliefern durfte.