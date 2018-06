Szenarien gegen die Autoflut in Erlangen

ERLANGEN - Gesucht werden neue Lösungen für alte Probleme, die immer größer werden. Denn der Verkehr in der Stadt nimmt stetig zu. Schon seit Jahren. Und kein Ende ist in Sicht. Hohe Zeit, einzugreifen. Bei einer Bürgerinformations-Veranstaltung im Kreuz&Quer ging es nun um das "Verkehrskonzept zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs". In der Ratssitzung am 26. Juli wird darüber abgestimmt.

Unter anderem mit einer Einbahnstraßenregelung in der Neuen Straße soll der Durchgangsverkehr merklich reduziert werden. Foto: Harald Sippel



Gesucht werden neue Lösungen für alte Probleme, die immer größer werden. Denn der Verkehr in der Stadt nimmt stetig zu. Schon seit Jahren. Und kein Ende ist in Sicht. Hohe Zeit, einzugreifen und zu handeln. Mit dem "Verkehrskonzept zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs" möchte die rot-grün-gelbe Stadtregierung die Situation nun einigermaßen in den Griff kriegen. Aber: "Das Ergebnis ist nicht perfekt, und es gibt sicherlich Grund zur Kritik". Auch weil es schlicht keine "optimale Lösung" gibt, schickte OB Florian Janik bei der gut besuchten Bürgerinformations-Veranstaltung im "Kreuz & Quer" voraus.

Nichts tun ist sicher keine Lösung. Es besser zu machen, als es jetzt ist, das ist Aufgabe der städtischen Verkehrsplaner, die seit geraumer Zeit diverse Möglichkeiten entwickeln und auf ihre Machbarkeit abklopfen. Herausgekommen sind inzwischen zehn computergestützte Szenarien, die allesamt das Ziel verfolgen, die Innenstadt zu entlasten, wobei sämtliche innerstädtischen Ziele weiterhin erreichbar bleiben sollen.

Lösungsorientiertes "Gesamtpaket"

Christian Korda, Leiter der städtischen Verkehrsplanung, erläuterte den rund 160 Zuhörern eine Fülle von Einzelheiten und Detail-Überlegungen, die sämtlich ineinander greifen und reichlich Themen umfassen wie Straßenumgestaltungen, Luftschadstoffe, Bündelung des Verkehrs oder auch Park-Anlagen. "Wir haben soviel Autos in der Stadt und auch soviel Radfahrer wie noch nie", so Korda. Dazu gesellt sich der Busverkehr, die zugeparkten Straßen, der Lieferverkehr und nicht zuletzt die Fußgänger. All das muss bei einem lösungsorientierten und letztlich machbaren "Gesamtpaket" miteinbezogen werden – durchaus kein leichtes Unterfangen.

Das Thema des Info-Abends machte es deutlich: Die Entlastung der Innenstadt vom motorisierten Durchgangsverkehr ist der "Knackpunkt" des Verkehrsentwicklungsplans 2030. Dabei beziehen sich jene diskutierten Szenarien auf nur wenige neuralgische Punkte im Stadtgebiet: Die Essenbacher/Spardorfer Straße und Neue Straße als korrespondierende Verkehrsachsen, die Werner-von-Siemens-Straße als mögliche Entlastung für Arcaden und Henkestraße sowie unterschiedliche verkehrslenkende Maßnahmen, um mehr "Ruhe" in die Innenstadt zu bekommen, wobei auch Sperrungen wie beispielsweise die der Güterhallenunterführung, sowie neue Einbahnstraßensysteme und erzwungene Umleitungen zu den Gedankenspielen gehören — die EN berichteten bereits mehrfach.

Dass Veränderungen notwendig sind und der Ist-Zustand nicht weiter hingenommen werden kann, machen zudem zwei Aspekte erkennbar, die direkte Folgen der Autoflut sind: In besonders stark belasteten Straßen, Korda wies hier auf die Neue Straße hin, werden die Grenzwerte für die Schadstoffbelastung, sprich: Stickoxid und Feinstaub, immer wieder überschritten und wären Grund für Fahrverbote. Zudem verstopfen die Autos mittlerweile durch das sogenannte Aufparken weite Teile der Innenstadt in einer Weise, dass Fußgänger mit Gepäck oder Kinderwagen sowie Rollstühle die Gehsteige nicht mehr benutzen können.

Parkgebühren "anpassen"

Doch diese "Aufparkregelung" soll wohl gekappt werden mit dem Ziel, die Parker gleichsam "zu verlagern", wie Tanja Schertel von der Verkehrsplanung, erläuterte. Ein "ersatzloser Wegfall" ist allerdings nicht vorgesehen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Parkgebühren "angepasst" werden. Denn momentan sind Straßenparkplätze weitaus günstiger zu haben als Stellplätze in den Parkhäusern — ein Missverhältnis. Das soll anders werden. Und wie sieht’s künftig aus mit Parkplätzen mit Parkscheibe?, wollte man aus dem Publikum wissen. "Die werden bei der Anpassung wohl sterben", meinte Schertel.

Die "Quadratur des Kreises", so OB Janik, wird wohl nicht gelingen. Um aber der prekären Verkehrssituation einigermaßen Herr zu werden, favorisiert und empfiehlt die Verwaltung die Realisierung eines jener zehn Szenarien. Das sieht die Einführung einer Einbahnstraßenregelung in der Neuen Straße zwischen Katholischem Kirchenplatz und Östlicher Stadtmauerstraße mit Fahrtrichtung Ost vor. Das Ganze kombiniert mit Geschwindigkeitbegrenzungen in der Neuen Straße, Essenbacher und Spardorfer Straße wie auch in der Henkestraße.

Verlagerung auf Werner-von-Siemens-Straße

Auch mit "punktuellen Einengungen" soll schließlich eine Reduzierung der durchfahrenden Fahrzeuge erreicht werden. Und was die Henkestraße angeht: Ziel sollte es sein, diese Straße in ihrer Klassifizierung abzustufen und die Funktion der Staatsstraße besser auf die Werner-von-Siemens-Straße zu verlagern, wie es hieß. Die Essenbacher Straße würde in diesem anvisierten Szenario nach Hochrechnungen aus dem Verkehrsmodell mit etwa 1000 Fahrzeugen pro 24 Stunden "nur unwesentlich mehrbelastet". Wie sich das alles tatsächlich gestalten wird, wird man nach einer ein- bis zweijährigen Probe- und Beobachtungsphase besser wissen.

Über die stufenweise Umsetzung des Konzepts, das den Durchgangsverkehr in der Henkestraße und Neuen Straße spürbar reduzieren soll, wird in der Ratssitzung am Donnerstag, 26. Juli, abgestimmt.

