Am Samstag hieß es in ganz Deutschland: "Platz nehmen an einer Tafel für Demokratie und Offenheit". Auch in Erlangen und Möhrendorf gab es dazu zwei Aktionen, bei denen die Teilnehmer ins Gespräch kommen konnten. So diskutierte in der Universitätsstadt Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens (Grüne Liste) auf dem Neustädter Kirchenplatz insbesondere mit Mitstreitern des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac. In Möhrendorf war hinter dem Rathaus ein großer Tisch mit Lebensmitteln gedeckt. © Anestis Aslanidis