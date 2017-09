Tag der Einschulung wirft seine Schatten voraus

ERLANGEN - Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr in Bayern. Für 975 Kinder in Erlangen wird es der Beginn ihrer Schullaufbahn sein — und ein großer Tag für jedes einzelne von ihnen. Ein Tag, der seine Schatten voraus wirft. Auch für die Eltern.

Noch vor dem ersten Schultag werden die Ranzen mit den ersten Dingen befüllt - zum Beispiel mit Federmäppchen und Schlampermäppchen. Die Heftumschläge hingegen müssen die Eltern, ebenso wie die Hefte, erst nach der Einschulung kaufen. Denn jeder Lehrer hat sein eigenes System. © Harald Sippel



Nur noch wenige Stunden. Dann werden in den eigens geschmückten Turnhallen der Grundschulen Lieder gesungen und Reden gehalten. Vom "Ernst des Lebens" wird dann gern gesprochen, die Stimmung ist feierlich, und manche Mutter und mancher Vater verdrückt vielleicht eine Träne. Denn der erste Schultag im Leben ihres Kindes ist ein kleiner Schritt hin zum Erwachsenwerden – jedenfalls vermittelt er eine Vorahnung davon.

Unvorbereitet steuert niemand auf diesen großen Tag zu. Damit den Kindern der Übergang vom Kindergarten zur Schule leichter fällt, gab es bereits vor den Sommerferien Schulbesuche.

Und Schulanfänger, die in einen Hort gehen werden, hatten unter Umständen in den letzten Tagen schon Gelegenheit, sich dort einzugewöhnen. Wie zum Beispiel im städtischen "Hort Mitte", der seine Räume direkt in der Loschgeschule hat. Mit einem "Kennenlerntag" begann hier die erste Septemberwoche, dann folgte eine "Hortolympiade" mit Gruppenspielen. "20 der 25 neuen Kinder sind bereits da", sagt Hortleiterin Margot Zippel. Sich gegenseitig "beschnuppern", mit den Räumen vertraut werden – das nimmt einen Teil der Anspannung heraus.

Für die Eltern wiederum beginnt jetzt der Endspurt. Es gilt, all das zu kaufen, was in die Schultüte hinein soll — und Schulmaterialien. Dafür haben die Eltern noch vor den Sommerferien Listen von der Schule bekommen. Daniela Schoedel, deren zweite Tochter dieses Jahr in der Loschgeschule eingeschult wird, hat die Liste mit all dem, was in den Ranzen kommt, schon abgearbeitet.

Wasserfarben gehören zur "Grundausstattung" von ABC-Schützen. © Harald Sippel



Federmäppchen und Schlampermäppchen sind befüllt — mit Stiften, mit Schere, Kleber und Spitzer. Gekauft sind auch Jurismappe, Wasserfarben und Pinsel in verschiedenen Stärken.

Deutlich entspannter als noch beim ersten Mal konnte sie an die Sache herangehen — der Vorteil von Eltern, die bereits eine Einschulung hinter sich haben. "Ich weiß auch schon, dass es noch eine zweite Liste geben wird", sagt Daniela Schoedel. Diese zweite Liste verteilen dann die jeweiligen Klassenlehrerinnen. Dann gilt es, Hefte in den für die erste Klasse passenden Lineaturen und Umschläge in für die verschiedenen Fächer genau vorgeschriebenen Farben zu kaufen — und das will jede Lehrerin anders. Aufgehoben hat die Mutter diesmal auch in weiser Voraussicht den Kassenzettel ihres ersten Einkaufs. "Denn bei den Wachsmalkreiden lässt jeder Lehrer eine andere Marke kaufen." Unter Umständen wird ein Umtausch fällig.

Was tun mit der Schultüte?

Eltern mit Listen in den Händen, die sich in Schreibwarenläden der Herausforderung stellen, die richtigen Hefte und Blöcke zu kaufen: Dies wiederholt sich jedes Jahr. Einen Vorteil hat, wer das Ganze schon kennt.

"Auch wenn ich gelassener bin als bei meiner ersten Tochter, versuche ich trotzdem, Hanna die Besonderheit des Tages genauso zukommen zu lassen", sagt Daniela Schoedel. Das heißt: Der erste Schultag wird genauso gefeiert werden, die Großeltern werden kommen, und nach der Schule gehen alle gemeinsam Pizza essen.

Doch vorher wird Daniela Schoedel noch, wie schon vor drei Jahren, eine Schultüte nähen. Den Stoff und das Inlay hat sie schon. "Ich weiß ja schon, wie es geht", sagt sie, "und muss es nur noch schnell zusammenschustern." Und warum näht sie eine Schultüte, statt einfach eine aus Papier und Pappe zu basteln – oder zu kaufen?

Der Vorteil bei der genähten Variante sei, dass man hinterher das Inlay herausnehmen und den Stoff zusammenfalten könne, sagt sie. Dann wird er in einer Erinnerungskiste aufbewahrt. Zusammen mit dem Taufkleid.

EVA KETTLER