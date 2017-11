Wasser marsch! Die Erlanger Stadtwerke luden zu einem Tag der offenen Tür in ihr Wasserkraftwerk an den Werkern ein. Führungen in und um die sanierte Anlage, Ausstellungen und ein Energie-Erlebnispfad begeisterten Kinder, Jugendliche und die erwachsenen Gäste. © Klaus-Dieter Schreiter