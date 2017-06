Tagesmütter in Erlangen kriegen mehr Geld

ERLANGEN - Tagesmütter in Erlangen bekommen von jetzt an mehr Geld für ihre Betreuungstätigkeit.

Tagesmütter beim Stadtjugendamt in Erlangen erhalten eine bessere Bezahlung. © dpa



Das Stadtjugendamt hat den Satz pro Stunde und Kind von vier Euro auf 4,50 Euro erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung um 12,5 Prozent. Außerdem erhält jede Tagesmutter eine finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung der Grundausstattung. Die Tagespflege sei ein wichtiger Teil des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen insbesondere im Bereich der Unter-Dreijährigen, heißt es. Zur Sicherstellung dieses Angebots sei es notwendig — neben einer qualifizierten Betreuung durch den Fachdienst Kindertagesbetreuung — , die Beträge angemessen zu erhöhen.

Die meisten Tagesmütter betreuen vier bis fünf Kinder, 180 Plätze in der Tagespflege können auf diese Weise angeboten werden. Eine Erhöhung der Elternbeiträge gibt es momentan nicht. "Es ist wunderbar, dass wir in der Stadt dieses tolle Angebot haben", sagte Anke Steiner-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend, im jüngsten Jugendhilfeausschuss. Stadtrat Christian Lehrmann (CSU) mahnte allerdings an, dass die jetzige Erhöhung "noch nicht das Ende" sein könne. Das letzte Mal sei bereits acht Jahre her. "Das sollten wir in kürzeren Abständen ins Auge fassen."

Unterdessen sucht die Stadt auch weiterhin Interessierte. Wersich zur Tagesmutter qualifizieren lassen möchte, kann sich für weitere Informationen an den Fachdienst Kindertagespflege in der Michael-Vogel-Straße 1d unter der Telefonnummer (0 91 31) 86 12 14 wenden.

