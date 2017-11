Taktik oder Lustlosigkeit? Seehofer wirft Fragen auf

Mit Fernbleiben bei Junger Union in Erlangen begeht CSU-Chef womöglich Fehler - vor 15 Minuten

ERLANGEN - Was war das an diesem Wochenende bei der Jungen Union in Erlangen? Hat der große Taktiker und Lavierer Horst Seehofer einen entscheidenden Fehler begangen? Oder hat er einfach keine Lust mehr? Ein Kommentar.

Hat sich Horst Seehofer mit dem Bayern-Chef der Jungen Union Hans Reichhart (links) überworfen? © Daniel Karmann/dpa



CSU-Chef Horst Seehofer dürfte klar gewesen sein, dass er mit seiner windigen Absage der Jungen Union (JU) vor den Kopf stößt. "Die Sondierung für eine neue Bundesregierung befindet sich in einer wichtigen Phase", hatte er die in Erlangen versammelte Jugendorganisation am Freitagnachmittag wissen lassen. Sein Auftritt war dort am Samstag mit Spannung erwartet worden. Der CSU-Nachwuchs hat das als Affront verstanden. Schließlich hätte Seehofer in Erlangen zum ersten Mal seit der deftigen Niederlage bei der Bundestagswahl vor einer großen Basisorganisation Rede und Antwort stehen sollen. Doch ihm war Berlin wichtiger.

Aber die Junge Union ist nicht irgendwer. Mehr als 24.000 Mitglieder zählt sie in Bayern. In der Jugendorganisation ist stets das CSU-Personal für München, Berlin und Brüssel rekrutiert worden. Sie ist die Basis dafür, dass bei allen Wahlkämpfen Plakate geklebt, Info-Stände besetzt und Hinterzimmer bei Veranstaltungen gefüllt werden. Am Beispiel des JU-Vorsitzenden Hans Reichart zeigt sich, wem Seehofer da auf die Füße getreten ist.

Der 35-jährige Schwabe ist Gemeinde- und Kreisrat in seiner Heimat, war Bezirksvorsitzender der schwäbischen JU, er kennt die Befindlichkeiten an der Basis vor und nach der für CSU-Verhältnisse katastrophalen Wahl im September. Solche Leute wollen eine Aussprache. Nicht zuletzt, weil die eigenen Felle davon zu schwimmen drohen. Kurz: Die Junge Union vergrätzt man nicht.

Söder gibt sich staatstragend

Eine andere Lesart dieses denkwürdigen Wochenendes in Erlangen kann auch sein: Horst Seehofer hat einfach keine Lust mehr. Er hat aufgegeben. Es war ihm nun wichtiger, in Berlin noch Weichen für Jamaika zu stellen, als sich in Erlangen mit dem erbosten Nachwuchs herumzuärgern.

Sein aussichtsreichster Nachfolger Markus Söder gibt sich derweil derart staatstragend und sanft, dass das fast schon wieder provozierend wirkt. So lobte er den "Mut" und die "gezeigte Verantwortung" der Jungen Union in Erlangen, die dort "Rückgrat" bewiesen habe. Gemeint ist die Rücktrittsforderung in Richtung Seehofer.

