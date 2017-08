Tankbetrüger in Erlangen kamen ins Schleudern

ERLANGEN - Zwei Männer fuhren mit ihrem Pkw in eine Tankstelle bei Rückersdorf, zapften Diesel ab und fuhren davon. Doch ihre "Flucht" endete jählings bei Erlangen. Das Duo hatte bei der Aktion die Rechnung ohne die Tankstellenpächterin gemacht.

Die beherzte Frau setzte sich in ihr Auto, verfolgte die Tankbetrüger und verständigte die Polizei. Die Fahrt der beiden Flüchtigen endete nach wenigen Kilometern jäh. Auf der regennassen A 3 kam der Renault ins Schleudern und überschlug sich kurz vor Tennenlohe und krachte in den Straßengraben.

Die beiden flüchtigen Männer entstiegen dem Wrack offenbar ohne größere Blessuren und verschwanden im Reichswald. Ihr schrottreifer Kastenwagen blieb zurück. Eine Suche im Reichswald hatte bislang keinen Erfolg. Anhand der abgeklebten tschechischen Kennzeichen konnten die Beamten der Erlanger Verkehrspolizei den Halter des Pkw ausfindig machen. Die Schadenshöhe orientiert sich am Zeitwert des Kleintransporters und wurde mit 3000 Euro beziffert.

Zwei Pkw-Fahrer, die den Überschlag der Männer beobachtet hatten, hielten an der Seite an, um Erste-Hilfe zu leisten. Allerdings war der zweite Ersthelfer vom Geschehen so abgelenkt, dass er auf den Vordermann auffuhr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

