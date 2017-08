Tankstelle in Bruck überfallen

ERLANGEN - In der Nacht auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter die Aral-Tankstelle im Erlanger Stadtteil Bruck überfallen.Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch Hunde und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen, konnte der Täter unerkannt entkommen.

Symbolfoto Polizei. © colourbox.com



Wie es von der Polizei heißt, betrat der Täter gegen 23.40 Uhr den Verkaufsraum der Aral-Tankstelle in der Äußeren Brucker Straße und forderte anschließend von der 59-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Insgesamt erbeutete der maskierte Unbekannte bei dem Überfall mehrere hundert Euro und flüchtete nach der Tat mit dem Geld in einer braunen Papiertüte zu Fuß in unbekannte Richtung. Die eingeleiteten Großfahndung der Polizei, an der neben mehreren Streifen auch zwei Diensthunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, führten nicht zur Festnahme einer tatverdächtigen Person.

Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Täterbeschreibung: Ca. 18 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, bekleidet mit dunkler Hose, schwarzem T-Shirt, grauer Sweatjacke mit Kapuze, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle, schwarzer Maske mit großen Sehschlitzen. Für die weiteren Ermittlungen ist das Fachkommissariat für Raubdelikte bei der Kriminalpolizei Erlangen zuständig. Die Beamten suchen nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder der Identität des Täters nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bzw. in dringenden Fällen unter dem Polizeinotruf 110 entgegen.

