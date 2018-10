Täter drangen in Erlanger Rathaus ein

Bei dem Einbruch entstand ein hoher Sachschaden - 09.10.2018 18:10 Uhr

ERLANGEN - Unbekannte drangen in das Erlanger Rathaus ein und verursachten dabei einen hohen Sachschaden. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Erlanger Rathaus. © Bernd Böhner



Noch weiß weder Polizei noch Stadt, was die Täter im Rathaus am Rathausplatz gesucht haben. Fest steht nur: Unbekannte brachen im Zeitraum von vergangenem Freitag (18.45 Uhr) bis Montagfrüh (6 Uhr) in das Gebäude ein.

Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Bürgeramts, genau genommen in den Bereich der Ausländerbehörde, wie Stadtsprecher Christofer Zwanzig im EN-Gespräch präzisierte. Der betroffene Bereich blieb bis Montagnachmittag geschlossen.

Im Inneren des Gebäudes öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten verschiedene Büros. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob die Täter bei dem Einbruch Wertgegenstände erbeutet haben, konnte bislang nicht festgestellt werden, betonte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die weiteren Ermittlungen liegen beim Fachkommissariat für Einbruchsdelikte, das Zeugen unter der Rufnummer (0911) 21 12-33 33 dringend um Hinweise bittet.

