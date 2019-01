Tattoos in Erlangen: Körperkunst, die süchtig macht

Großer Besucherandrang im Redoutensaal bei der 7. Erlanger Tattoo-Messe - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Tätowierungen sind "in". Jeder vierte Deutsche trägt Umfragen zufolge inzwischen eine. Dass dieser Trend auch in Erlangen anhält, zeigte sich bei den vielen Besuchern der Tattoo-Messe im Redoutensaal. Rund 60 nationale und internationale Aussteller und Tattoo-Künstler luden am Wochenende dazu ein, die Kunstwerke am Körper entweder zu erweitern oder mit einem ersten zu beginnen.

Es dauert etliche Stunden, bis der Tätowierer sein Werk auf der Haut vollendet hat. Umfragen zufolge trägt inzwischen jeder Vierte in Deutschland ein Tattoo. © Torsten Hanspach



Es dauert etliche Stunden, bis der Tätowierer sein Werk auf der Haut vollendet hat. Umfragen zufolge trägt inzwischen jeder Vierte in Deutschland ein Tattoo. Foto: Torsten Hanspach



So wie Christine Butzbacher (55) aus Höchstadt/Aisch, die mit Ihrer Tochter Virginia (19) gekommen ist, um sich ihr erstes Tattoo stechen zu lassen. "Ich habe mir das schon lange gewünscht", erzählt sie und ergänzt: "Meine Tochter hat schon welche, und das Motiv sollte zu ihnen passen."

Ausgesucht hat sie sich eine kunstvolle Kombination aus Rosen und einer Uhr, die demnächst ihren Oberarm zieren wird. Demnächst heißt allerdings in fünf bis sechs Stunden, denn so lange dauert es, bis der Tätowierer mit unzähligen winzigen Nadelstichen sein Werk vollendet hat. Ob es wehtut? "Nicht wirklich" sagt sie, "schlimmer ist das lange Stillsitzen."

"Wer Angst vor dem Stechen hat, kann es ja erstmal ohne Farbe probieren." meint Marco (35) aus Erlangen, der mit seiner Familie gekommen ist, um sich sein elftes Tattoo machen zu lassen, den Vornamen seines drei Monate alten Sohnes.

Sein erstes hatte er mit Achtzehn, und es sei wie eine Sucht, ergänzt er. Unterdessen lässt Nadine (22) aus Erlangen ein älteres Tattoo am Oberarm von Tätowierer Stanik nachbessern. Stanik (32) aus Ansbach tätowiert seit 13 Jahren. Gezeichnet habe er als Kind schon gern, erzählt er. Später folgten Ausbildungen als Maler und Kirchenrestaurator, doch als er nach einem Unfall eine sitzende Tätigkeit suchen musste, habe er das Tätowieren für sich entdeckt und sich dazu ausbilden lassen. Auch sein eigener Körper ist bereits großflächig verziert, und hier habe er immer viel mit Menschen zu tun.

Die vielen Stände im Saal und im Foyer sind rege belagert. Unter ihnen sind namhafte Tätowierer und Studios aus ganz Europa. Ergänzt wird das Angebot von Accessoires und Airbrush-Tattoo. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm auf der Bühne mit Tombola, Livemusik und diversen Shows.

Anja Fünfstück, Organisatorin der Messe, wuselt schon den ganzen Tag umher. "Wir sind hier inzwischen alle wie eine große Familie" schwärmt sie. Kein Wunder, denn die quirlige Vierzigjährige betreibt nicht nur selbst das Studio "Tattoo5er" in Gunzenhausen, sondern organisiert seit Jahren Tattoo-Messen in ganz Süddeutschland, darunter in Ingolstadt, Würzburg und Ulm.

Zum siebten Mal ist sie in Erlangen, und jedesmal wird der Andrang größer. Rund drei- bis viertausend Besucher erwartet sie an den zwei Tagen und ergänzt: "Bald müssen wir einen größeren Saal suchen."

Was würde sie denn einer Siebzehnjährigen sagen, die unbedingt ein Tattoo möchte? "Sie soll erstmal Achtzehn werden und die Zeit zum Sparen nutzen" kommt es wie aus der Pistole geschossen. Kein seriöser Tätowierer würde Minderjährige bedienen, sagt Anja Fünfstück, die selbst Mutter ist.

Und billig ist es auch nicht, wenn ein guter Tätowierer zu Werke geht. Bei rund 100 Euro für ein paar kleine Initialen beginnt es, und nach oben ist die Preisskala offen.

Woran man denn einen guten Tätowierer erkennt, wollten wir zum Schluss wissen. "Er sollte jedes Motiv von Hand zeichnen können, bevor er es tätowiert." sagt sie, "das kann ruhig auch mal ein Porträt von jemandem sein."

TORSTEN HANSPACH