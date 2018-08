Tausende Fische sind in Erlangen qualvoll erstickt

Sauerstoffmangel in den Weihern auf dem ehemaligen Frieseke-Gelände — Situation seit Wochen bekannt

ERLANGEN - Weil der Zufluss zu den beiden Weihern auf dem ehemaligen Frieseke-Gelände im Erlanger Stadtteil Bruck ausgetrocknet ist, gibt es im Wasser kaum noch Sauerstoff. Ein großes Fischsterben hat darum eingesetzt. Feuerwehr und THW sind im Einsatz gewesen, um den Weihern wieder Sauerstoff zuzuführen.

Großes Fischsterben in den beiden Weihern im ehemaligen Frieseke-Gelände in Bruck. Feuerwehr und THW waren im Einsatz, um mit ihren Pumpen das Wasser mit Sauerstoff anzureichern. © Klaus-Dieter Schreiter



Niko Schadt vom Bezirksfischereiverein war der erste, der sich an den städtischen Weihern umgesehen hat, nachdem mehrere Bewohner wegen der toten Fische, die auf der Wasseroberfläche trieben, schon Alarm geschlagen hatten. Auch Eva-Elisabeth Gruber vom Umweltamt war an die Weiher geeilt, die normalerweise vom Bachgraben gespeist werden, der in der Brucker Lache entspringt. Der aber führt schon lange kein Wasser mehr, und weil auch keine Regentropfen mehr Sauerstoff in die Gewässer bringen, ist der Sauerstoffgehalt nun so gering, dass die Fische qualvoll sterben.

Man hätte schon lange etwas gegen das Fischesterben tun können, meint Niko Schadt. Immerhin sei die Situation seit Wochen bekannt, und etliche Anwohner hätten auch schon früher gewarnt, weiß er. "Man kann nicht Natur anlegen und sich dann nicht darum kümmern", schimpft Schadt auf die Stadt, der die Weiher gehören. Der Fischbestand in den kleinen Weihern sei ohnehin um das Fünffache zu groß. Vor allem durch die Enten und durch den Biber, der sich in dem Gewässer mit seiner Familie eingenistet hat, seien sie dorthin getragen worden und hätten sich dann ungezügelt vermehrt. Neben Schleien, Rotaugen und Rotfeder schwimmen dort aber auch Goldfische herum, was davon zeugt, dass Bürger ihr Aquarium dort entsorgt haben. Darum hätte man das Gewässer schon längst einmal abfischen müssen, so Schadt.

Weil bereits mehrere Tausend Fische wegen des Sauerstoffmangels verendet sind, auf der Wasseroberfläche treiben und auch schon am Ufer vor sich hin gammeln, und weil auch der Rest nur noch grausam nach Luft schnappt, haben Schadt und Gruber die Feuerwehr und das THW alarmiert.

Die Feuerwehr ist mit einer Pumpe angerückt und hat das schon stinkende Wasser in dem fast schon ausgetrockneten kleineren Weiher umgewälzt, das THW hat gleich seine große Hannibal-Schmutzwasserpumpe herangefahren. 5000 Liter kann die aus dem Weiher pumpen und auch gleich wieder hineinspritzen.

Während Feuerwehr und THW so den Sauerstoffgehalt wieder anreicherten, sind Niko Schadt, Eva-Elisabeth Gruber und die für die Gewässer in der Stadt zuständige Mitarbeiterin im Umweltamt, Susann Mandel, mit Keschern durch die Weiher gewatet, und haben die toten Fische herausgeholt. Rund 3000 sind es laut Schadt gewesen. Sie müssen nun fachgerecht entsorgt werden.

