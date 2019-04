Tausende strömen zum Erlanger Frühling

Erlangen: Bestes Wetter für den 23. Erlanger Frühling, der vom Citiy.Management veranstaltet wird. In der Innenstadt, am Markt- und Schlossplatz in der Wasserturmstraße und Am Neustädter Kirchenplatz reihen sich Buden, Infostände und Foodtrucks aneinander. Dazwischen flanieren die Menschen undgenießen, informieren sich oder holen sich etwas zu essen oder trinken. 07.04.2019. Foto: Harald Sippel © Harald Sippel