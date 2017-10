Taxi nicht bezahlt und Beamte beleidigt

Betrunkener 16-Jähriger rastet in Rathsberg aus - vor 47 Minuten

MARLOFFSTEIN - Ein sichtlich angetrunkener 16-jähriger Jugendlicher bestellte sich am Sonntagfrüh ein Taxi und ließ sich vom Busbahnhof in Erlangen nach Rathsberg fahren. Das ausstehende Beförderungsentgeld in Höhe von 15 Euro blieb er schuldig.

Dort angekommen gab der Jugendliche gegenüber dem Taxifahrer an, dass er sein Geld in der Hosentasche habe und stieg deshalb aus. Plötzlich schlug er die Autotüre zu und rannte davon. Der Taxifahrer holte den Flüchtenden ein und hielt ihn fest.

Die verständigte Polizeistreife nahm den Jungen in Gewahrsam und brachte ihn nach Hause. Nachdem der Vater seinen Sohn in Empfang genommen hatte, ging der Junge wieder zu den Polizeibeamten zurück. Völlig außer sich — was wohl dem Alkoholkonsum geschuldet war — beschimpfte er die beiden Polizisten mit unflätigen Ausdrücken und trat mit voller Kraft gegen das Gartentor, vor dem die Beamten standen.

Gegen den Jugendlichen wird nun Strafanzeige wegen Beleidigung und Leistungskreditbetrug erstattet.

