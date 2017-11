Taxifahren wird in Erlangen teurer

Stadtrat beschließt eine Erhöhung zum 1. Januar 2018 - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Taxifahren in Erlangen wird zum 1. Januar 2018 teurer. Dafür sprach sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung aus.

Taxifahren wird zum 1. Januar teurer. Im Vergleich zum Öffentlichen Nahverkehr ist die Anhebung als moderat einzustufen, sagen Industrie- und Handelskammer und die beteiligten städtischen Behörden. © Rene Ruprecht/dpa



Taxifahren wird zum 1. Januar teurer. Im Vergleich zum Öffentlichen Nahverkehr ist die Anhebung als moderat einzustufen, sagen Industrie- und Handelskammer und die beteiligten städtischen Behörden. Foto: Rene Ruprecht/dpa



Der Preis für den ersten gefahrenen Kilometer steigt damit von 3,30 Euro auf 3,50 Euro. Für den zweiten bis einschließlich fünften Kilometer erhöht sich der Preis von 1,75 Euro auf 1,80 Euro sowie ab dem sechsten Kilometer von 1,50 Euro auf 1,55 Euro.

Die Taxigenossenschaft hatte in einem Schreiben vom 19. September dieses Jahres eine entsprechende Änderung des örtlichen Taxitarifs zum Januar 2018 beantragt. Die beteiligten Dienstellen, das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken, hatten keinerlei Einwände gegen die von der Erlanger Taxigenossenschaft gewünschten Preisanhebungen.

Die IHK befürwortete laut Sitzungsvorlage aus mehreren Gründen eine Erhebung. So sei die beantragte Tariferhöhung im Vergleich zu den Anhebungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als moderat einzustufen. Auch im Hinblick auf die eingetretene Kostensteigerung sei eine solche Erhöhung angemessen.

Zudem wird, so die IHK, im Vergleich mit anderen Städten ersichtlich, dass der beantragte Taxitarif in Erlangen unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte liegt. Zugleich begrüßte die IHK, dass sich die Taxigenossenschaften in Nürnberg, Fürth und Erlangen untereinander mit dem Bestreben abstimmen, möglichst einheitliche Tarife vereinbaren zu können.

Auch die Verwaltung schlug daher vor, dem Antrag zuzustimmen — was der Stadtrat schließlich auch tat.

sc