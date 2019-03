Taxifahrer in Erlangen mit Messer bedroht und ausgeraubt

ERLANGEN - Ein mit einem Faschingskostüm bekleideter Mann hat einen Taxifahrer im Erlanger Norden mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der bislang unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Fuchsenwiese in ein Taxi mit dem Fahrtziel Schronfeld. Dort angekommen bedrohte er den 57-jährigen Taxifahrer mit einem Messer und forderte Bargeld.

Der Fahrer rannte zunächst vor dem Täter weg. Als der Täter sein Opfer einholte, warf ihm der 57-Jährige eine Geldbörse zu. Mit dieser ergriff der Täter die Flucht in unbekannte Richtung.

Suche mit Polizeihubschrauber

Unmittelbar im Anschluss eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, in die ein Polizeihubschrauber sowie Polizeidiensthunde eingebunden waren, führten bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: Der Mann ist etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er ein Faschings-Kostüm mit einer Art Turban und bedeckte sein Gesicht mit einem Schal. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen übernommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 zu melden.

