TB Erlangen holt in Mannheim einen Punkt

ERLANGEN - Die Hockeyspielerinnen des Turnerbund Erlangen haben in der 2. Regionalliga beim Mannheimer HC II einen Punkt geholt. Sandra Gruber (23) erklärt, was das 6:6 so bitter machte.

Nicht ganz zufrieden: Sandra Gruber vom TB Erlangen (re.). Foto: Harald Sippel



Frau Gruber, zur Pause haben Sie mit 5:0 geführt. Was ist passiert?

Sandra Gruber: Zur Pause zu führen, war super cool. Uns war auch klar, dass Mannheim danach nochmal Druck machen würde. In der zweiten Halbzeit haben die auch wirklich eine Schippe drauf gelegt. Dafür hatten wir keine Lösung mehr. Dass wir nicht gewonnen haben, war im ersten Moment allerdings schon bitter.

Was lief in der ersten Hälfte besser?

Dass wir mit 5:0 führen, damit hatte niemand gerechnet. Wir waren aber sehr motiviert. Wir wollten nicht nur gut mitspielen, sondern auch Punkte holen. Wir sind sehr gut als Team aufgetreten, defensiv und offensiv. Alle hatten Bock. Am Anfang haben wir den Gegner damit überrascht.

Trotzdem reichte es nur für einen Punkt. In der Tabelle sind Sie weiterhin Letzter.

Es wäre wichtig gewesen, drei Punkte mitzunehmen. Damit hätten wir die Aufholjagd im neuen Jahr starten können. Aber ein Punkt zum Rückrunden-Start ist schon besser als der Start der Hinrunde. Das Spiel hat auch gezeigt: Wir haben gegen die anderen Gegner eine Chance, wenn wir so auftreten wie in Mannheim.

