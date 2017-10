"TechFak" in Erlangen bleibt die größte Fakultät

ERLANGEN - Am Montag startet die FAU mit dem offiziellen Vorlesungsbeginn ins neue Semester. Pünktlich dazu legt die Hochschule aktuelle Zahlen vor — und die sind erfreulich.

Hier tummeln sich die meisten Studenten der FAU, sobald das Semester wieder begonnen hat. Foto: Harald Sippel



Die Studierendenzahlen an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) bleiben auch im Wintersemester 2017/18 auf hohem Niveau: Rund 38 750 Studenten waren wenige Tage vor Beginn der Vorlesungszeit am kommenden Montag, 16. Oktober, immatrikuliert. Im Vorjahr waren es mit 39 868 Studierenden etwas mehr.

Genau 5743 Studienanfänger haben sich bislang für ein Studium an der FAU eingeschrieben. Die Zahl der Studierenden, die zum ersten Mal eine Universität betreten, ist damit aktuell etwas niedriger als vor einem Jahr (5967). Die meisten neuen Studierenden haben sich an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie (1574) und an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (1507) immatrikuliert.

In den rund 80 Bachelorstudiengängen sind 16 440 Studierende (42,4 Prozent aller Studierenden) eingeschrieben. In den rund 90 Masterstudiengängen sind insgesamt 9470 Studenten eingeschrieben. Die übrigen Studierenden verteilen sich auf rund 90 Studiengänge, die zum Staatsexamen in Medizin, Jura, Pharmazie oder zum Lehramt führen.

Auch die Zahl der ausländischen Studierenden bleibt annähernd konstant: Zu Semesterbeginn sind an der FAU 4430 Studenten aus anderen Ländern eingeschrieben (Vorjahr: 4631). Die meisten ausländischen Studierenden verzeichnet die Technische Fakultät (1842). Bei den Herkunftsländern führt China (826) vor der Türkei (454) und Indien (199). So besuchen Studenten aus insgesamt 124 Ländern die FAU.

Die Technische Fakultät ("TechFak") ist nach wie vor die nach Studierendenzahlen größte Fakultät der FAU. Insgesamt sind in diesem Wintersemester 10 517 Studierende eingeschrieben (Vorjahr 11 209), darunter 1454 Erstsemester. Der am stärksten nachgefragte Studiengang ist Informatik mit 212 Anfängern.

Die Begrüßung der Erstsemester ("Erstis") findet am Donnerstag, 19. Oktober, ab 14 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen statt.

Über die Zukunft der Uni findet am Montag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr, im Erlanger "Kreuz und Quer" (Bohlenplatz 1) auch ein EN-Forum statt. Karten gibt es für sieben Euro (mit ZAC-Rabatt fünf Euro) in den EN/NN-Geschäftstellen in Erlangen (Hauptstraße 38) und Nürnberg (Mauthalle).

