Technik macht in Erlangen aus Aschenputtel einen Kalifen

Markgrafentheater wird neue Steuerungsanlage eingebaut - vor 37 Minuten

ERLANGEN - Neue Technik rein, Weihnachtsmärchen raus: Um die defekte Obermaschinerie im Erlanger Markgrafentheater reparieren zu können, muss die Traditionsveranstaltung weichen. Doch keine Angst: Das beliebte Kinderstück wird am Ersatzort Foyercafé stattfinden.

Ab Mitte November werden hier die Arbeiten beginnen: Bühnenbaumeister Gregor Schlobat vor den Seilzugmotoren der Obermaschinerie im Markgrafentheater. Foto: Michael Müller



Katja Ott ist rundum erleichtert. Alle Stellen, sprich: Stadtrat und das Theater-Personal, haben, so teilt die Intendantin des Theaters Erlangen mit, schnell reagiert, als Anfang Juni der Schaden an der Steuerung der Obermaschinerie festgestellt wurde. Diese besteht unter anderen aus knapp 20 meterbreiten Zugstangen, an denen die Beleuchtung oder auch Bühnenteile eingehängt werden. Monatelang musste jetzt auf diese Technik verzichtet werden, woraus freilich kein Dauerzustand entstehen durfte. Der Stadtrat stimmte noch im Juli dem Einbau einer neuen Anlage (Kostenpunkt: 400 000 Euro) zu, und das Leitungsteam fing an zu planen, zu rechnen und zu organisieren.

Die Frage lautete: Wo zeitlich ansetzen bei der für die Arbeiten nötigen Schließung des Hauses? Bekannt war nur, dass der Ausbau der alten und der Einbau der neuen, modernen Steuerung mit einzelnen Modulen rund fünf bis sechs Wochen Zeit in Anspruch nehmen würde. Um nicht gleich die ganze Abfolge der Abo-Vorstellungen durcheinander wirbeln zu müssen, blieb nur die Vorweihnachtszeit, denn hier stand allein das Weihnachtsmärchen als Dauerschleife auf dem Programm. Überlegt und beschlossen: Das Märchen zieht um ins Foyercafé des Markgrafentheaters, die bestehende Bühne dort wird vergrößert, die vom Figurentheaterfestival bekannte, ansteigende Zuschauer-Tribüne wieder eingebaut. Nur: "Aschenputtel" war zu groß für die Café-Verhältnisse. Doch das "Aschenputtel"-Team um Regisseurin Eva Veiders dachte sich flugs "was Kleineres", so Ott, aus: Wilhelm Hauffs "Die Geschichte von Kalif Storch" soll es jetzt sein, die Besetzung wurde geändert, eine Spielfassung in den Theaterferien bereits erstellt.

Eine Absage wäre sowieso keine Option gewesen. Katja Ott: "Das Weihnachtsmärchen kann und darf nicht ausfallen!"

Probleme bleiben natürlich: die Mehrkosten bei der Ertüchtigung dieser "Außenspielstätte" und die geringeren Einnahmen. Da im Foyercafé nur maximal 100 Besucher Platz finden, wird die Anzahl der Vorstellungen (bei den üblichen zwei pro Tag) auf 54 erhöht (im großen Haus sind es sonst 30). Um auf diese Zahl zu kommen, muss deshalb zwei Wochen länger gespielt werden. Premiere ist jetzt bereits am 12. November. Angedacht ist darüber hinaus, mit Programmen auf der Vorbühne des Markgrafentheaters, also direkt vor dem herabgelassenen Eisernen Vorhang, Einnahmen zu generieren.

Aber: Das Märchen ist erstmal gerettet. Und "Aschenputtel" gibt’s dann im nächsten Jahr.

mko