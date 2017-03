Teesy im E-Werk: Liebe für alle im vollen Saal

ERLANGEN - "Wünsch dir was": Unter diesem Motto bereist Teesy, seines Zeichens Sänger und Rapper bei Cro-Label Chimperator, mit seinem frischen Album des gleichen Namens die Republik. Am Donnerstag stand dabei auch Erlanger E-Werk auf dem Programm.

Überzeugte vorm gefüllten E-Werk: Teesy. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Saal im E-Werk war randvoll gefüllt mit begeisterten Fans von Teesy und seiner Band – wer zu spät kam, hatte Mühe einen Platz in der Menge zu ergattern.

Teesy begann seinen Auftritt mit der Single "Wünsch Dir was", die bezeichnend für die gesamte Tour sowie das gleichnamige Album ist. Mit seiner Live-Band, die aus sechs Mitgliedern besteht, sorgte der Berliner für eine super Stimmung und der Saal war von Beginn bis zum Ende total begeistert.

Jeder der Musiker spielte eine besondere Rolle, jeder Einzelne bekam die Gelegenheit sein Talent zu beweisen. So durfte beispielsweise der Backgroundsänger bzw. Teesys "Vokal-Sidekick" Niklas alias Niksn seinen eigenen neuen Song präsentieren. Für ihn war dieser Soloauftritt eine Weltpremiere in Erlangen, bei der er einige Minuten die Bühne ganz für sich alleine genießen durfte.

Die Performance auf der Bühne war voller Emotionen, die Jungs gaben alles. Insgesamt wurde ein breites Spektrum von Rock & Pop, HipHop und Rap mit einzelnen Balladen geboten. Die Texte des Künstlers handeln von Glück, Freunde, Liebe und wie man diese findet. Ebenso von Verzweiflung und Problemen, wie sie jeder kennt – es war also für alle etwas dabei.

Teesy kommunizierte viel mit dem Publikum: Trifft auf alte Bekannte aus Ulm, fordert die Menge zum Tanzen auf, dabei solle jeder tanzen, wie er mag, denn das mache er auch immer so. Zwischendurch formuliert er einen Appell für den Frieden, gegen den Krieg und spielt dazu den passenden Song "Nie mehr", in dem die Message "in dieser Welt muss niemand jemand anderen hassen" deutlich wurde.

"Da muss man neidlos anerkennen, dass er ein geiler Musiker ist", ertönt eine Stimme aus dem Publikum. Dass jedem dieser Auftritt gefallen hat, wurde auch daran deutlich, wie lautstark nach einer Zugabe verlangt wurde. Und auch nach dem Konzert sangen einzelne Zuhörer noch immer euphorisch: "Baby, ich will Liebe von niemanden anderen als Dir."

