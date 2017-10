Tennenlohe: In Reiterhof eingebrochen

ERLANGEN - Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Reiterhof in Tennenlohe eingebrochen und haben dort Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro gemacht.

Symbolbild © dpa



Die Polizei sucht nach Tätern, die in einen Reiterhof in Tennenlohe eingebrochen sind. Die Täter stiegen zwischen Donnerstag gegen 21.30 Uhr und Freitag 6 Uhr in die Sattelkammer des Reiterhofes ein und entwendeten dort mindestens 20 Sättel. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Einbrecher nutzten für deren Abtransport vermutlich ein Fahrzeug und konnten unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei Erlangen kam zur Spurensicherung vor Ort und bittet nun mögliche Zeugen sich unter Telefon (0911) 21123333 zu melden.

