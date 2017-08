Tennenlohe: Junger Hengst für Przewalski-Urwildpferde

ERLANGEN - Die Urwildpferde im Tennenloher Forst haben mit dem jungen Hengst "Quentin" Verstärkung bekommen. Der fühlt sich offenbar bereits pudelwohl.

Der junge Hengst „Quentin“ ist in seiner neuen Heimat in Tennenlohe angekommen. Dort verstärkt er nun die Herde der Przewalski-Urwildpferde. © Landschaftspflegeverband



Bislang sorgten sechs Urwildpferde der Rasse Przewalski für den Erhalt der Sandlebensräume im Tennenloher Forst, dem größten Naturschutzgebiet Mittelfrankens. Jetzt stößt ein neuer Junghengst namens Quentin zur Herde dazu. Er kommt aus dem Nationalparkzentrum Falkenstein im Bayerischen Wald und ist erst ein Jahr alt.

Gleich mehrere Jungs

Davor lebte er bei seinen Eltern in einem sogenannten Harem: eine Herde mit viele Stuten, Fohlen und nur einem Hengst — Quentins Vater. Dieser war der Anführer der Herde, ein Haremshengst. Er duldete seinen Sohn nicht mehr. "Das ist ganz normal und auch in freier Wildbahn zu beobachten", sagt Verena Fröhlich, Gebietsbetreuerin beim Landschaftspflegeverband Mittelfranken (LPV). "So paart sich ein Hengst nicht mit seiner Mutter oder Schwester."

Quentin lebt jetzt in einer sogenannten Junggesellengruppe, wie er sie auch in der Natur suchen würde. Sie besteht ausschließlich aus männlichen Pferden. Kämpfe um die Rangordnung können deshalb mehrere Wochen dauern. Denn nur das stärkste Tier dieser Herde schafft es später, sich einen eigenen Harem zu erobern und Nachkommen zu zeugen. Wegen seines jungen Alters sahen jedoch die älteren Hengste in ihm keine Konkurrenz und akzeptierten ihn sofort als Teil der Herde. Besonders der fünfjährige Simon und der vierjährige Nikolai schlossen sofort Freundschaft mit ihm. Das Beweidungsprojekt startete der LPV. Das Ziel: die artenreichen Sandlebensräume erhalten.

Mit dem typischen Verhalten wie Wälzen und Scharren schaffen die Urwildpferde immer wieder offene Sandflächen. Das ist wichtig für die Tiere, die darauf und darin leben. Die Pferde sind somit Landschaftspfleger auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz.

Seit 1970 gilt die Rasse zwar als in der freien Wildbahn ausgestorben, in Zoos wird jedoch die Arterhaltung der Urwildpferde gesichert. So kamen einige Pferde aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn und dem Nürnberger Tiergarten nach Erlangen. Die naturnahen Haltungsbedingungen bereiten die Pferde auf ein Leben in Reservaten vor. Denn viele werden wieder in die frühere Heimat ausgesiedelt — nach Kasachstan, China oder in die Mongolei.

