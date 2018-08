In der Handball-Bayernliga verliert der vorzeitige Meister TV 1861 Bruck gegen Lohr mit 27:34. Das Spiel geriet zur Randnotiz, denn in der Halbzeit sorgte Peter Wackel nicht nur bei seinem Freund Gerry Rothberger für gute Laune, sondern auch bei den Besuchern in der Halle. Nach Spielende dann die obligatorische Bierdusche für die Trainer Ben Lejvar und Roland Nixdorf.