Terrorsperren als Weihnachtsgeschenke

Die Stadt Bochum hat sich etwas einfallen lassen und gestaltete ihre Sicherheitssperren weihnachtlich um - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Inzwischen gehören sie dazu wie die Glühweinbude oder das Christkind im güldenen Gewand – die sogenannten Anti-Terrorsperren. Auch in Erlangen.

Riesige Weihnachtspakete umgeben den Bochumer Weihnachtsmarkt. Unter der freundlichen Verpackung befinden sich jene Terrorsperren, die auf dem Gelände für Sicherheit sorgen sollen. In Erlangen dagegen sorgen die Beton-Sperren eher für einen tristen Anblick. © Oliver Berg/dpa



Riesige Weihnachtspakete umgeben den Bochumer Weihnachtsmarkt. Unter der freundlichen Verpackung befinden sich jene Terrorsperren, die auf dem Gelände für Sicherheit sorgen sollen. In Erlangen dagegen sorgen die Beton-Sperren eher für einen tristen Anblick. Foto: Oliver Berg/dpa



Keine Frage. Sicherheit zuerst! Die Besucher sollen schließlich ihren Bummel durch das Budenstädtle unbeschwert genießen und nicht daran denken müssen, was passieren könnte... Aber schön sind sie wahrlich nicht. Jedenfalls nicht in Erlangen. Kruder Beton eben. Grau. Rein funktional. Wenig einladend.

Riesige Weihnachtspakete umgeben den Bochumer Weihnachtsmarkt. Unter der freundlichen Verpackung befinden sich jene Terrorsperren, die auf dem Gelände für Sicherheit sorgen sollen. In Erlangen dagegen sorgen die Beton-Sperren eher für einen tristen Anblick. © Edgar Pfrogner



Riesige Weihnachtspakete umgeben den Bochumer Weihnachtsmarkt. Unter der freundlichen Verpackung befinden sich jene Terrorsperren, die auf dem Gelände für Sicherheit sorgen sollen. In Erlangen dagegen sorgen die Beton-Sperren eher für einen tristen Anblick. Foto: Edgar Pfrogner



Der Anblick treibt einem nicht gerade weihnachtlichen Glanz in die Augen. Die plumpen Klötze im Lego-Format harmonieren optisch so gar nicht mit dem heimelig-hübschen Rustikal-Ambiente der Waldweihnacht. Beton eben. Eine andere Form von Hässlichkeit. Müsste aber nicht sein.

Denn es geht auch anders. Das ferne Bochum hat’s vorgemacht. Die Stadt im Ruhrpott, nicht eben bekannt als architektonische Augenweide, hat sich just was einfallen lassen. Auch dort wurden rund um das Weihnachtsmarkt–Areal etliche Terrorsperren gepflanzt. Doch die Dinger wurden nicht einfach "nackt" hingestellt, sondern schön verpackt. In bunter Folie mit roten Schleifchen obendrauf. Und schon kommt das Ganze deutlich ansehnlicher daher — aus jenen Vorrichtungen wurden gleichsam "Weihnachtsgeschenke" gegen den Terror — Sicherheit als ein "Geschenk". Feine Sache. Letztlich zwar auch nur eine Aktion des Stadtmarketings. Aber immerhin. Ähnliches würde die Waldweihnacht an ihren Rändern sicherlich auch gefälliger abrunden, und die grauen Sperren mehr in Einklang bringen mit dem bunten Ensemble der Markthütten.

Dass man etwas Hand anlegen könnte, wurde ja bei anderer Gelegenheit längst erkannt. Denn solche unschönen Beton-Hürden optisch aufzupeppen wurde bereits zur Erlanger Bergkichweih unternommen. Kinder gestalteten die tristen Röhren bunt und freundlich.

Nun stehen einige dieser Exemplare auch unweit des Weihnachtsmarktes herum und harren ihrer Funktion. Direkt weihnachtlich kommt das auch nicht. Die bemalten Röhren wirken eher so verloren wie ein Tintenfisch in der Garage. Das geht sicherlich besser. Viel besser. Aber gut. Die nächste Waldweihnacht kommt bestimmt.

RAINER WICH