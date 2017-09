Testlauf für neue Verkehrsführung bei Drausnickstraße

ERLANGEN - An einer der verkehrsreichsten Kreuzungen der Stadt gibt es eine gravierende Änderung in der Verkehrsführung: Ab sofort ist es auf der Kurt-Schumacher-Straße nicht mehr möglich, an der Markuskirche links in die Drausnickstraße abzubiegen.

Wer auf der Kurt-Schumacher-Straße fährt, darf an der Kreuzung bei der Markuskirche nicht mehr nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. © Harald Sippel



An temporäre Straßensperrungen, Verengungen und Umleitungen haben sich die Erlanger in den vergangenen Wochen fast schon gewöhnt. Mal sind Bahnunterführungen komplett geschlossen, dann wieder nur in eine Richtung geöffnet, Einbahnstraßenregelungen ändern sich regelmäßig. Manch einer hat deshalb im Sommer abenteuerliche Reisen für eigentlich kurze Strecken unternehmen müssen, um von A nach B zu gelangen.

Nun können sich die Verkehrsteilnehmer zur Abwechslung mal auf eine längere Veränderung einstellen. Diesmal im Erlanger Osten. Wer auf der Kurt-Schumacher-Straße fährt, kann ab sofort an der Markuskirche nicht mehr stadteinwärts in die Drausnickstraße einbiegen. Dabei handelt es sich um eine vorgezogene Umsetzung eines einjährigen Probelaufs, den der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss der Stadt im Oktober des vergangenen Jahres beschlossen hat.

Rechtsabbieger als Hindernis

Hintergrund: Die Verwaltung und die Stadträte hatten die "Spuraufteilung" genauer unter die Lupe genommen. In der Kurt-Schumacher-Straße müssen sich die zwei "hoch belasteten Verkehrsströme geradeaus und rechts aus Richtung Süden" eine gemeinsame Spur teilen. Die Beobachtung: Zeigt die Ampel Grün, behindern die Rechtsabbieger — die dort noch den Vorrang der Fußgänger und Radfahrer beachten müssen — den Geradeausverkehr. Das Resultat ist ein oft über einen Kilometer langer "nachmittäglicher Rückstau bis über die Lichtsignalanlage an der Allee am Röthelheimpark und über den OBI-Kreisel hinweg". Der Anbau einer eigentlich notwendigen separaten Rechtsabbiegerspur ist aber aus Platzgründen nicht möglich.

Auf ein Jahr befristet

Deshalb wird nun — zunächst befristet auf ein Jahr — die neue Variante der Verkehrsführung ausprobiert. Wer dennoch Richtung Innenstadt fahren möchte, soll vorher abbiegen. "Ausweichmöglichkeiten über die Allee am Röthelheimpark sowie die Artilleriestraße sind vorhanden", heißt es im Beschluss. Zudem hoffen die Verantwortlichen bei der Stadt, den "Schleichverkehr" durch die Buckenhofer Siedlung "zu entschärfen". Pressesprecher Christofer Zwanzig: "Durch die Sperrung des Linksabbiegers können zwei Spuren geschaffen werden. Damit soll die Leistungsfähigkeit der Kreuzung deutlich erhöht werden."

Eine Ausnahme von dieser Neuregelung gibt es aber: Der Busverkehr (vorwiegend Schülerverkehr aus der Artilleriestraße) kann weiterhin links abbiegen, da ein Eingriff in das derzeitige System zu große Linienänderungen sowie Haltestellenverlegungen mit sich bringen würde. In der relevanten Hauptverkehrszeit fahren zudem keine Schulbusse mehr, sodass eine Behinderung durch links abbiegende Busse auf der Geradeausspur als vertretbar angesehen wird.

Die Umprogrammierung der Ampelanlage sowie die Veränderungen der Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen haben rund 4000 Euro gekostet. Nach einem Jahr Probe gilt: "Wenn keine Auffälligkeiten zu beobachten sind, wird die Maßnahme automatisch in den Dauerbetrieb übergehen."

