Teurer Audi vor der Haustür gestohlen

Die Kripo Bamberg sucht Zeugen für Diebstahl in Poxdorf - vor 1 Stunde

POXDORF - Einen grauen Audi S Q 5 mit dem Kennzeichen "ERH-FU 3" im Wert von zirka 80 000 Euro haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag entwendet.

Der Audi SQ5 , hier die Vorstellung des Modells auf einer Messe, ist sehr hochwertig. Foto: ule



Der 34-jährige Besitzer stellte seinen Pkw versperrt gegen 23 Uhr vor seinem Anwesen in der Waldstraße ab. Am nächsten Morgen, um 7.30 Uhr, musste er das Fehlen des Autos feststellen und verständigte die Polizei. Die Täter haben das knapp ein Jahr alte Auto ohne Fahrzeugschlüssel geöffnet und sind unerkannt entkommen. Der Audi hat laut Polizei einen Zeitwert von geschätzten 80 000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in der Waldstraße beobachtet oder das Fahrzeug nach 23 Uhr noch gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bamberg unter der Telefonnummer (09 51) 9 12 94 91.

