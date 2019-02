Mutterschutz - nein, danke! Sich während der Schwangerschaft zu schonen, scheint für Cicilia Boström ein vollkommen absurder Gedanke zu sein. So springt die Sängerin der Band "The Baboon Show" beim Konzert im proppenvollen E-Werk-Saal von der ersten Sekunde an wie wild über die Bühne, balanciert immer wieder auf den Boxen und sucht Körperkontakt zum Publikum. Nun gut, auf Kletteraktionen im Scheinwerfergestänge verzichtet sie diesmal. © Markus Friedrich