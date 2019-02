"The Baboon Show": Schwedenpower im proppenvollen E-Werk

Publikum ist eineinhalb Stunden lang komplett aus dem Häuschen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Cicilia Boström springt auf der Bühne umher wie eh und je - trotz Schwangerschaft. Doch nicht nur die Sängerin, auch die übrigen Mitglieder der schwedischen Band "The Baboon Show" geben bei ihrem Konzert im Erlanger E-Werk alles.

Mutterschutz - nein, danke! Sich während der Schwangerschaft zu schonen, scheint für Cicilia Boström ein vollkommen absurder Gedanke zu sein. So springt die Sängerin der Band "The Baboon Show" beim Konzert im proppenvollen E-Werk-Saal von der ersten Sekunde an wie wild über die Bühne, balanciert immer wieder auf den Boxen und sucht Körperkontakt zum Publikum. Nun gut, auf Kletteraktionen im Scheinwerfergestänge verzichtet sie diesmal.

Die Schweden haben in den vergangenen zwei Jahren einen gewaltigen Popularitäts-Schub erhalten. Kein Wunder, schließlich tourte das Quartett im Vorprogramm der "Toten Hosen" durch die Lande. Die unglaublichen Live-Qualitäten der Band um die Sängerin mit der rauen Stimme haben sich also herumgesprochen. Punkrock und Rock-Songs zum Mitgrölen und Mitspringen - was will man mehr. Das Publikum in Erlangen ist jedenfalls eineinhalb Stunden lang komplett aus dem Häuschen.

smö