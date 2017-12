"The Chambers" überzeugten in Erlangen

ERLANGEN - Das war nicht nur weihnachtlicher Lichterglanz in der mit vielen, vielen Kerzen heimelig dekorierten – ansonsten kargen – Hugenottenkirche. An die 150 Zuhörer lauschten am Zweiten Weihnachtstag dem freundlichen, eingängigen Werkrepertoire des Kölner Ensembles "The Chambers".

Mehr als nur weihnachtlicher Lichterglanz, weil auch Hörspaß: Die jungen, internationalen „The Chambers“-Musiker aus Köln überzeugten das Publikum in der Hugenottenkirche mit technischer Virtuosität. © Harald Hofmann



Die acht teils blutjungen Musiker formieren sich aus der "Jungen Philharmonie Köln", stammen aus aller Herren Länder und sind somit – gerade zur Weihnachtszeit – vorbildliche Friedensbotschafter über jegliche Grenzen hinaus.

Dabei geht es mit Antonio Vivaldis berühmtem Violinkonzert "La Stravaganza", Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert in d-Moll und dem fünften Brandenburgischen Konzert munter und vor allem höchst akkurat durch barocke "Highlights". Das wird präzise musiziert, wobei der russische Geiger Artem Kononov mit glasklarer Phrasierung und einnehmender Musikalität angenehm souverän das kleine Ensemble leitet. Seht her, scheint der junge Russe zu verkünden: Das ist alles ganz leicht! Federnd und selbstverständlich meistert er mit den asiatischen und russischen Kollegen das Programm.

Reizvoll für ein populäres Weihnachtskonzert sind in diesem Zusammenhang auch die Arrangements mit Panflöte, meisterhaft gespielt von Ion Malcoci. Das funktioniert im Brandenburgischen Konzert und macht aus Wolfgang Amadeus Mozarts "Andante" aus dem "Elvira Madigan"-Klavierkonzert eine schlichte, schöne Pastorale, ohne in rührseligen Kitsch abzugleiten. Beeindruckend ist die technische Brillanz von Toghrul Huseynli, der den Cembalo-Part auf einem E-Piano mit entsprechendem Register meistert und in der Zugabe mit Peter Tschaikowskys weihnachtlich passendem "Nussknacker"-Arrangement pianistisch grandios auftrumpft.

Technische Virtuosität mit raffinierten Tonleiterreihungen bis hin zu filmischen Effekten eines Benjamin Britten offenbaren die gefälligen Variationen "Irresistible", von Primarius Artem Kononov komponiert. Das macht Hörspaß!

Im zweiten Teil gibt es wieder in moldawischer Panflötenverzauberung Georg Friedrich Händels berühmtes "Largo" aus der Oper "Xerxes". Doch auch jazzig-laszive Klangkultur hat dieses bewegliche und bestens routinierte Ensemble dabei: George Gershwins "G-Fantasy" von Gertsel verrät mehr als akademisches Jazzfeeling, ist voll musikantischer Wärme, gerade im Violinsolo.

Der berühmte "Danse macabre" von Camille Saint-Saens verliert auch in der kammermusikalischen Fassung nichts von seinem bizarren Tanzcharakter, nimmt es durchaus mit der symphonischen Version auf, vor allem, wenn sie so delikat charakterisiert wird, wie dies den "Chambers" gelingt.

Tschaikowskys "Russischer Tanz" aus "Schwanensee" ist ebenfalls einnehmend, perfekt in diesem Programm. Das Publikum ist begeistert und fordert zwei Zugaben, wobei der folkloristische Charme der virtuosen Panflöte als Schlussschmankerl nochmals alle Herzen erobert.

