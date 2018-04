Theaterpremiere im Erlanger Stadtmuseum

ERLANGEN - Das "Poetische Theater" aus Nürnberg, 2016 mit dem Nürnberger Kulturpreis ausgezeichnet, lädt am Montag, 2. April, ab 15 Uhr zur Premiere seines neuesten Stücks "Gäste im Vorübergehen" ins Stadtmuseum Erlangen ein.

Gruppen-Talk vor dem Museumseingang: Szene aus „Gäste im Vorübergehen“. © Uwe Niklas



Vom schriftlichen über das gesungene bis zum gesprochenen Wort: Wie stets gilt das Augenmerk des Ensembles den verschiedenen sprachlichen Ausdrucksformen,

So begegnen sich im Stadtmuseum Erlangen sechs einander fremde Personen, die scheinbar zufällig am gleichen Tag, zur gleichen Stunde einbestellt wurden. Sie entdecken eine Maschine, anscheinend das neueste Ausstellungsstück, die jedem von ihnen in orakelhafter Manier eine Bestimmung zuweist.

Um das Rätsel der Maschine zu lösen, müssen Allianzen geschmiedet und Entscheidungen getroffen werden. Wird es ihnen am Ende gelingen, den großen Plan hinter all dem zu offenzulegen oder ist ihre Zeit schon abgelaufen?

