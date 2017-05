Theresa Pregartner ist Erlangens 17. Bierkönigin

Siegerin nutzte ihren Heimvorteil bei fränkischer Übersetzung - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Eine spannende Angelegenheit war die Wahl der 17. Erlanger Kitzmann- Bierkönigin am Sonntag. Die drei Kandidatinnen Isabelle, Laura und Theresa traten unter der Anleitung des Kabarettisten Klaus Karl-Kraus in verschiedenen Prüfungen gegeneinander an. Am Ende gewann eine "waschechte" Erlangerin.

Bilderstrecke zum Thema Heimvorteil genutzt: Theresa Pregartner ist Erlangens 17. Bierkönigin Die 17. Erlanger Bierkönigin heißt Theresa Pregartner. Die "echte" Erlangerin nutzte ihren Heimvorteil gegenüber zwei Konkurrentinnen, die aus dem Rheinland und aus Röttenbach kamen. Vor allem bei der Übersetzung von hochdeutschen Sätzen ins Fränkische hatte Theresa Pregartner die Nase vorn.



Verdient hätten alle drei Kandidatinnen den Sieg, meinte Brauereichef Peter Kitzmann angesichts der charmanten jungen Damen, die sich während des Brauereihoffests als "Erlanger Bierkönigin" bewarben. Der Kabarettist Klaus Karl-Kraus stellte ihnen Aufgaben, die sie vor den Augen des Publikums bewältigen mussten.

Die obligatorischen Bierfragen beantwortete dabei sowohl Theresa als auch die Hotelfachfrau Laura aus Röttenbach und die Medizinstudentin Isabelle aus dem Rheinland souverän. Ihren Heimvorteil als echte Erlangerin nutze aber die spätere Siegerin bei der Übersetzung von hochdeutschen Sätzen ins Fränkische. Und beim Vervollständigen von Aussagen setzte dann Theresa geschickt ausschließlich auf Bier, was ganz offensichtlich den Ausschlag für sie gab.

Das obligatorische Fassanzapfen übernahm der Vorstand des SV Tennenlohe, Hermann Krahl, die Königinnen-Anwärterinnen durften den Gerstensaft dann unter den Gästen verteilen. Der Jubel war groß, als Peter Kitzmann Theresa als Siegerin verkündete und ihre Vorgängerin Kristin ihr die Insignien überreichte.

Klaus-Dieter Schreiter