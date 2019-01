THW aus Baiersdorf im Dauereinsatz auf Dächern

In Oberbayern hat das Abräumen von Schnee absolute Priorität - 15.01.2019 06:00 Uhr

BAIERSDORF - Die Schneelage in den bayerischen Alpen spitzt sich zu: Rund 1000 THW-Kräfte aus ganz Bayern sind im Dauereinsatz, darunter auch Baiersdorfer.

Viel „Manpower“ ist notwendig, um die großen Dachflächen von den Schneemassen zu befreien und so die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. © Jürgen Fischer/THW



Die Wetterlage spitzt sich laut Ortsbeauftragtem Jonathan Wedler dramatisch zu: Die Befreiung der Dächer von den Schneemassen hat höchste Priorität. Das THW stellt sich auf die Verlängerung des Einsatzes ein und organisiert die Ablösung der Kräfte durch neue Teams. Aus dem Ortsverband Baiersdorf wurden bis jetzt 21 Helferinnen und Helfer entsandt.

Schwerer, nasser Schnee belastet die Dächer im Alpenraum zunehmend. Man rechnet mit starkem Schneefall in den nächsten Stunden: zwischen 70 und 100 Zentimetern. Einsatzschwerpunkt ist das Abräumen der Dächer von der Schneelast. Derzeit wird rund um die Uhr daran gearbeitet. Die blauen Kräne und Radlader leisten hervorragende Dienste.

Das THW stellt sich deshalb auf die Verlängerung des Großeinsatzes ein. Dank der Arbeit der THW-Stäbe ist seit gestern Abend die Ablösung der 1000 Einsatzkräfte in vollem Gange. Damit kann man effektiv die ganze kommende Woche Hilfe leisten.

THW dankt Helfern und Arbeitgebern

Aus dem THW Ortsverband Baiersdorf sind seit Freitag zwölf Helferinnen und Helfer der Einheiten Zugtrupp und erster Bergungsgruppe mit zwei MTW (Mannschaftstransportwagen) und dem GKW 1 (Gerätekraftwagen) am Einsatzort tätig. Am Samstag früh machten sich zur Unterstützung zwei weitere Helferinnen und Helfer mit dem Unimog-Kran auf den Weg in das Einsatzgebiet.

Die zweite Bergungsgruppe ist am Sonntagfrüh mit sechs Helferinnen und Helfern in das Einsatzgebiet entsandt worden. Sonntagnacht konnte ein Teil der am Freitag in den Einsatz gefahrenen Baiersdorfer THWler den Einsatz beenden. Im Katastrophengebiet verbliebene Kräfte wurden der 2. Bergungsgruppe zugeführt. Der Einsatz der 2. Bergungsgruppe wird voraussichtlich bis kommenden Freitag sein.

Das THW bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den Arbeitgebern und bei den Familien der THW-Helferinnen und -Helfer für die großartige Unterstützung.

