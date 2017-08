THW Erlangen gut gerüstet

ERLANGEN - Große Freude herrscht beim Erlanger THW: Nach acht Jahren Wartezeit hat die Fachgruppe Elektroversorgung nun völlig überraschend einen Stromerzeuger mit einer Leistung von 160 Kilowatt geliefert bekommen. Auch ein neuer Lkw wurde kürzlich ausgeliefert.

Einen neuen Stromerzeuger und einen neuen Lkw hat die Fachgruppe Elektroversorgung des Erlanger THW erhalten. Uwe Kirschner, Boris Mauritius, Holger Schuldt, Max Allstadt und Ricarda Richter (v. l.) freuen sich. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Mit der Auslieferung des seit acht Jahren in der sogenannten Stärke- und Ausstattungsnachweisung (StAN) vorgesehenen Stromerzeugers ist die Fachgruppe Elektroversorgung des Ortsverbands Erlangen jetzt wie vom THW festgelegt ausgestattet und einsatzbereit. Das Aggregat ist vor allem vorgesehen, um bei eigenen Einsatzstellen Strom zu erzeugen. Insbesondere bei Hochwassereinsätzen sollen die leistungsstarken Pumpen daran betrieben werden.

Das Gerät ist vollgestopft mit Elektronik und kann darum sogar ganze Straßenzüge mit Strom versorgen. Dafür könne es beispielsweise an einer Trafostation an das Netz angeschlossen werden, es synchronisiere sich dann automatisch mit der Netzfrequenz, erläutert der Chef der Elektrogruppe, Holger Schuldt. Die abgegebene Leistung deckt laut THW etwa 80 Prozent der Leistung eines kleineren Ortsnetztransformators ab. Auch als Notstromaggregat kann es eingesetzt werden.

Vier ehrenamtliche THW-Helfer sind in der Bedienung des 161 000 Euro teuren Geräts ausgebildet worden. Der Bund übernimmt auch den Unterhalt des High-Tech-Gerätes. Es passt genau in das THW-Rahmenkonzept, das in erster Linie den Aufbau von Netzersatzanlagen vorsieht. Das alte, einst von der Stadt und dem Förderungsverein angeschaffte 61-kVA-Aggregat, bleibt weiter beim Erlanger THW.

Der neue, rund 140 000 Euro teure Lkw, ist ebenfalls für die Fachgruppe Elektroversorgung vorgesehen. Mit ihm sollen Kabel, Verteiler, Scheinwerfer, Heizgeräte und die dazugehörigen Werkzeug transportieren werden. Alles ist darauf fest verladen, so dass die Ausrückezeit des THW wesentlich verringert wird. Das zulässige Gesamtgewicht des 290 PS starken, neuen Gefährts beträgt 18 Tonnen. Es soll auch als Zugfahrzeug für das neue Aggregat dienen.

Jetzt ist der Ortsbeauftragte Bernd Völkel erst einmal froh, dass seine Organisation vom Bund so großzügig bedacht worden ist. Weil die Anforderungen an das ehrenamtliche Personal immer höher werden, sucht das Erlanger THW nun dringend nach Baufachleuten, Handwerkern und eben Elektro-Fachkräften. Interessenten können sich unter der Erlanger Telefonnummer 6 32 06 informieren.

