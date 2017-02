Tiere suchen ein neues Zuhause

ERLANGEN - Tiere brauchen ein Zuhause. Leider werden aber immer mehr Hunde, Katzen & Co. im Tierheim abgegeben. Über unser Onlineportal nordbayern.de suchen die Erlanger Nachrichten nun für sie eine neue Familie.

Auch Hund Joey sucht ein neues Zuhause.



Auch Hund Joey sucht ein neues Zuhause. Foto: Harald Hofmann



Jede Woche wollen wir eine kleine Auswahl an Tieren vorstellen, die in Erlangen auf eine neue Familie warten. Zu sehen sind die süßen Hunde, Katzen, Vögel und allerlei Exoten auf unserem Onlineportal unter www.nordbayern.de/erlangen in der rechten Spalte. Dort gibt es auch Informationen zu den Tieren. Sollte Ihnen ein Tier gefallen, können Sie sich direkt beim Tierheim Erlangen melden.

Tierheim Erlangen: Bayreuther Str. 70, Telefon 20 77 88 oder info@tierheim-erlangen.de; Vermittlungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils 15 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertage 14 bis 16 Uhr, Montag ist geschlossen. Gassigehen während der Öffnungszeiten.

