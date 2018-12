Tiere und Artisten zeigen ihre Künste in Uttenreuth

Weihnachtszirkus mit Circus King Artur — 30 verschiedene Tierarten dabei — Premiere am Donnerstag - vor 2 Stunden

Kaum zu übersehen und abends festlich beleuchtet: Seit einigen Tagen hat der Circus King Artur (vormals Circus Kaiser) seine Zelte auf dem Platz neben dem Uttenreuther Verwaltungsgebäude aufgeschlagen und wird ab dem 20. Dezember bis 6. Januar 2019 großen Weihnachtszirkus für Jung und Alt bieten.

Tierdressuren gehören zum Programm im Circus King Artur. © Archivfoto: Harald Hofmann



Tierdressuren gehören zum Programm im Circus King Artur. Foto: Archivfoto: Harald Hofmann



Das Ehepaar Cindy und Artur Kaiser führt den seit 1882 bestehenden Zirkus nun in neunter Generation. Mit zur "Familie" gehören die vielen Tiere. Mehr als 30 verschieden Tierarten sind mit auf Tournee, exotische Rinder, sibirische Kamele, Lamas, Antilopen, Pferde, Hunde und viele Tiere mehr werden in dem rund zweistündigen Programm zwanglose und humane Tierdressur präsentieren. Die Kaisers sorgen durch regelmäßige tierärztliche Kontrollen dafür, dass es den tierischen Artisten auch gut geht. In dem geräumigen Zelt bekommen die Zuschauer auch alle anderen Zutaten der Zirkuskunst präsentiert: Handstandakrobatik, Luftartistik, Jonglage, Hula Hoop und vieles mehr, dazu einen Clown, der mit Witz die Besucher zum Mitmachen animiert.

Premiere im gut beheizten Zelt ist am Donnerstag, 20. Dezember, 19.30 Uhr. Dann beginnen die Vorstellungen täglich jeweils um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr. Am 24. nur um 13 Uhr und am Sonntag, 6. Januar, nur um 15.30 Uhr. Montag, Dienstag und Mittwoch zahlen alle Kinder nur 5 Euro, Donnerstag zahlen auch Eltern Kinderpreise und am 24. haben alle Papas freien Eintritt.

Kartenreservierung möglich unter (01 52) 36 27 49.

hh