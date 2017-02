Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Effeltricher Fosaleggn treiben in Baiersdorf den Winter aus Auch wenn es momentan so gar nicht mehr nach Winter ausschaut, haben sich am Wochenende doch wieder die Effeltricher Fasalecken, sprich "Fosaleggn", aufgemacht, ihn endgültig aus unseren Gefilden zu vertreiben. Seit mehr als 130 Jahren, wenn der Fasching seinem großen Finale entgegenstrebt, pflegt der Effeltricher Burschenverein "Zufriedenheit" diesen archaischen Brauch, und wie sich gezeigt hat, immer wieder mit durchschlagendem Erfolg.