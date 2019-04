Tierversuche an Hunden? FAU wehrt sich gegen Kritik

ERLANGEN - Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hat Strafanzeige gegen Forscher der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Die Uni widerspricht.

Stille Laufdemo für eine Forschung ohne Tierversuche am Klinikum Nord. © Roland Fengler



Nach Recherchen des Vereins hat eine Arbeitsgruppe der Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik über mehrere Jahre Tierversuche an Beagle-Hunden und eventuell auch Schweinen ohne Genehmigung durchgeführt.

Uni-Sprecherin Susanne Langer weist die Vorwürfe zurück. Die Arbeitsgruppe habe keine Versuche an Beagle-Hunden oder Schweinen durchgeführt. Bei den Versuchen, auf die die Pressemitteilung des Vereins Ärzte gegen Tierversuche anspielt, handelt es sich offensichtlich um an ungarischen Partnerinstitutionen durchgeführte und dort von der zuständigen Behörde ordnungsgemäß genehmigte Versuche. Diese genehmigten Versuche habe es vermutlich in Ungarn gegeben.

Die irrtümliche Zuschreibung an die FAU entstand möglicherweise durch eine fehlerhafte Angabe in den Publikationen. Den betroffenen Journalen gegenüber sei diese Angabe bereits im September 2017 richtiggestellt worden. Außerdem wurden laut Unterlagen des Sachgebiets Tierschutzangelegenheiten der FAU in diesem Zusammenhang keine Versuche an Hunden und Schweinen für den Zeitraum 2001 bis heute von der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik durchgeführt.

Dieser Artikel wurde um 17.47 Uhr aktualisiert. In einer vorherigen Version haben wir fälschlicherweise nicht darauf hingewiesen, dass die Tierversuche der FAU im Jahr 2017 irrtümlich zugeschrieben wurden.

