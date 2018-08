Tipps für Erlanger Bücherwürmer

ERLANGEN - In der Stadtbibliothek am Marktplatz gibt es einen neuen Service.

„Handverlesen“: Gut sichtbar sind die Empfehlungen. Foto: Stadtbibliothek



Büchern, die einem gefallen haben, wünscht man viele Leser. Deshalb tauschen sich Bücherfans so gern über ihren Lesestoff aus: im Bekanntenkreis oder im Internet, in Buchhandlungen oder Bibliotheken.

Damit Leser anderen Lesern leichter Empfehlungen geben können, gibt es in der Erlanger Stadtbibliothek seit diesem Jahr ganz besondere "Handverlesen"-Postkarten. Diese können nach Hause mitgenommen, mit einem kleinen Buchtipp beschrieben und dann gemeinsam mit dem empfohlenen Buch wieder zurückgebracht werden. Der Clou: Die Karten sind so geschnitten, dass sie gut sichtbar oben über den Buchrücken hinausragen und im Regal sofort auffallen. So fällt es leicht, die Lesetipps von Anderen im riesigen Angebot der Bibliothek zu entdecken.

In Osnabrück entwickelt

Bibliotheksmitarbeiterin Marlene Neumann berichtet, dass dieses Buchempfehlungssystem in der Stadtbibliothek Osnabrück entwickelt wurde. "Die Idee hat uns so begeistert, dass wir es für Erlangen adaptiert haben."

Auch die Mitarbeiter der Bibliothek geben ihre Büchertipps gern weiter. "Alle Bücher, die uns begeistern, präsentieren wir auf der Empfehlungswand im 1. Stock." Das ist ein sehr beliebter Service, gerade jetzt in der Ferienzeit, der Hauptlesezeit des Jahres.

