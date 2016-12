Tipps für Last Minute-Einkäufe in Erlangen

Alle Jahre wieder: Im Endspurt greifen viele zu bewährten Weihnachtsgeschenken - 23.12.2016 12:00 Uhr

ERLANGEN - „Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig.“ In diesem Zitat von Mark Twain dürften sich gerade vor Weihnachten viele wiederfinden. Am Samstag ist Heiligabend. Alle, die das bisher erfolgreich verdrängt haben, sollten sich spätestens jetzt Gedanken machen, was sie verschenken wollen. Wir haben die beliebtesten Last-Minute-Geschenke der Erlanger gesammelt.

Duftige Überraschung zu Weihnachten? Das kommt gut an - bei Frauen und auch bei Last Minute-Käufern. © Gisa Bodenstein



Duftige Überraschung zu Weihnachten? Das kommt gut an - bei Frauen und auch bei Last Minute-Käufern. Foto: Gisa Bodenstein



„USP und SOS“, antwortet Werner Schmidt sofort auf die Frage nach den typischen Last-Minute-Geschenken, ohne zu überlegen. Er ist einer der beiden stellvertretenden Ortsvorsitzenden des Handelsverbands Bayern (HBE) und Geschäftsführer der Galeria Kaufhof in Erlangen.

„USP“ steht für Uhren, Schmuck, Parfümerie. Das sind die typischen Gaben der Herren, die mal wieder vom plötzlich vor der Tür stehenden Weihnachtsfest überrascht worden sind. Die Damen, die die Geschenkesuche bis zum Schluss aufgeschoben haben, entscheiden sich klassischerweise für „SOS“: Socken, Oberhemden, Schlips. Das männliche Geschlecht sei beim Last-Minute-Shopping allerdings nach wie vor deutlich stärker vertreten als das weibliche, sagt Schmidt.

Sich in ein Buch vertiefen: Nach der Vorweihnachtshektik ein besonderes Vergnügen. © Gisa Bodenstein



Sich in ein Buch vertiefen: Nach der Vorweihnachtshektik ein besonderes Vergnügen. Foto: Gisa Bodenstein



Daneben wird im Weihnachts-Endspurt auch gern auf Bücher und DVDs zurückgegriffen, berichtet der Centermanager der Erlangen Arcaden, Michael Schüller.

Und für alle, die auf keinen Fall etwas Falsches schenken wollen, gibt es natürlich noch eine besonders bequeme Variante: Gutscheine.

Ob Arcaden-Geschenkkarte oder Altstadt-Taler, beides ist gefragt. Die Geschenkkarte kann in den meisten Arcaden-Geschäften eingelöst werden, die Taler – einer hat einen Wert von fünf Euro – werden von zahlreichen Läden und Lokalen der Altstadt verkauft und angenommen.

gbo