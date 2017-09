Tödliche Schiffs-Havarie bei Erlangen: Ursache steht fest

Vor einem Jahr war die "Viking Freya" gegen zwei Brücken gefahren - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Knapp ein Jahr nach der Havarie eines Flusskreuzfahrtschiffs bei Erlangen/Frauenaurach mit zwei Toten steht die Ursache für das Unglück fest. Es war menschliches Versagen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Ein technischer Defekt liege nicht vor. In der Nacht zum 11. September war die "Viking Freya" auf dem Main-Donau-Kanal mit dem Führerhaus gegen zwei Brücken gefahren.

Der Leitstand wurde dabei völlig zerstört, zwei Crew-Mitglieder starben. Die Crew habe zuvor vergessen, das Führerhaus herunterzufahren, sagte der Sprecher. Etwa 180 Fahrgäste, vorwiegend aus Nordamerika, mussten von dem havarierten Schiff gerettet werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

