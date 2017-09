Tödlicher Unfall bei Heßdorf: Mann fuhr gegen Baum

Autofahrer verlor aus ungeklärter Ursache Kontrolle über seinen Wagen - vor 1 Stunde

NIEDERLINDACH - Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Freitagmittag bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

Am Freitagmittag kostete ein tragischer Unfall bei Heßdorf einem Mann das Leben. Er war mit seinem Auto gegen 13.15 Uhr von Hannberg kommend in Richtung Niederlindach auf der Niederlindacher Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Autofahrer nach rechts von der Straße ab, touchierte dann zuerst einen Baum sowie eine Laterne, bis er schließlich gegen einen weiteren Baum prallte. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Mehrere Einsatzkräfte, sowie ein angeforderter Rettungshubschrauber, befanden sich an der Unfallstelle. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Niederlindacher Straße in beide Richtungen, der Verkehr wurde umgeleitet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer (09132) 7809-0 in Verbindung zu setzen

