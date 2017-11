Toilettenaufsicht greift Gast in Erlangen mit Reizstoff an

Geschädigter wurde nach der Attacke in eine Klinik gebracht - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Ein Mann wurde am Dienstagabend von einer Toilettenaufsicht mit Reizstoff angegriffen. Der Gast wollte den Beitrag zur Reinhaltung der Anlage nicht entrichten.

Am Dienstagabend kam es in einer öffentlichen Toilettenanlage in der Erlanger Innenstadt zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung. Ein 31-Jähriger wollte auf der Anlage sein Geschäft verrichten, war jedoch schon im Vorfeld nicht dazu bereit, den Beitrag zur Reinhaltung der Anlage zu bezahlen. Dies erklärte er wohl auch deutlich dem 76-Jährigen, der die Toilette beaufsichtigte.

Dieser fühlte sich wohl bedrängt und griff den Mann kurzerhand mit einem Reizstoffsprühgerät an. Der 31-Jährige ging aus Not nun doch auf die Toilette, um seine Augen am Waschbecken zu spülen. Die Aufsicht wollte dies jedoch nicht zulassen und griff den "Eindringling" erneut mit dem Reizstoff an. Der Geschädigte wurde nach der Attacke in eine Klinik gebracht. Der 76-jährige Toilettenbeaufsichtiger muss sich nun wegen gefählicher Körperverletzung verantworten, zudem war das Sprühgerät nicht mit den nötigen Prüfsiegeln versehen.

