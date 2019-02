Tonangebend bei YouTube und in Tennenlohe

ERLANGEN - Es ist lange Tradition, den Tennenloher Neujahrsempfang im Fraunhofer Institut abzuhalten. Dort treffen sich dann Vertreter von Wirtschaft, Kirchen, Vereinen und Verbänden mit den Bürgern, und auch die Lokalpolitiker geben sich ein Stelldichein.

Der Gastgeber beim Neujahrsempfang, Prof. Albert Heuberger (2. v. l.),stieß an mit (v. l.) Oberbürgermeister Florian Janik, dem Ortsbeiratsvorsitzenden Rolf Schowalter und Ortsbeirat Herbert Lerche. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Eine "Rekordbesucherzahl" machte der Gastgeber, Prof. Albert Heuberger, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS in Tennenlohe, beim Neujahrsempfang aus. Denn immerhin gut 150 Gäste hatten sich bei ihm eingefunden, um zu erfahren, was es Neues gibt in Tennenlohe, aber auch um über Dinge zu diskutieren, die im abgelaufenen Jahr gut oder weniger gut gelaufen sind.

Der Ortsbeiratsvorsitzende Rolf Schowalter nahm dabei kein Blatt vor den Mund, sprach auch das Bürgerbegehren zu West III an und schimpfte, es sei "alles andere als demokratisch vorbildlich" gewesen, wie manche Mitglieder der Bürgerinitiative den Kampf um Wählerstimmen interpretiert und durchgeführt hätten. Es bleibe zu hoffen, dass alle Beteiligten daraus lernen, wie man künftig demokratische Auseinandersetzungen in der Kommune gestaltet. In Tennenlohe, so Schowalter, hätten die Ergebnisse ziemlich genau dem Stadtdurchschnitt entsprochen.

Der Ortsbeiratsvorsitzende ging auch auf Bürgerbeteiligung in Tennenlohe ein, lobte das Engagement der Bürger beim Fußwegekonzept im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans und auch bei der Trassenfindung durch den Vorort für die StUB. Dabei habe es "eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung" gegeben. Schowalter sprach auch die Kunst im Vorort an und bedauerte, dass der Tennenloher Künstler Dieter Erhard offenbar deutschlandweit einen guten Ruf besitze, nur in Erlangen offenbar nicht. Dass für die vielen Bauprojekte in Tennenlohe historische Häuser fallen, bedauerte er, zeigte aber auch Verständnis, weil Wohnraum dringend benötigt werde.

Oberbürgermeister Florian Janik ging ebenfalls auf die Wohnungsknappheit ein und konstatierte, die Stadt werde in den nächsten Jahren keine größeren Baugebiete mehr ausweisen können. Themen, die die Stadt bewegen, würden auch Tennenlohe betreffen, sagte Janik. Vor allem der Verkehr mit den rund 70 000 Einpendlern mache zu schaffen. Janik forderte die Bürger auf, im Kampf um den Lärmschutz an der Autobahn "immer wieder laut" zu werden. Eltersdorf habe das erfolgreich vorgemacht. Auch ein Bürgerhaus in Tennenlohe werde er unterstützen, sagte der Oberbürgermeister.

Hausherr Prof. Albert Heuberger nahm die Gelegenheit wahr, die neuesten Projekte seines Instituts vorzustellen. Stolz präsentierte er auch den Vertrag mit der Eishockey-Liga NHL in den USA, die in den 32 Arenen zur Verfolgung des Pucks Fraunhofer-Technik einsetzen wird.

Neue intelligente Werkzeuge stellte er ebenso vor wie roboterbasierte Röntgentechnik bei BMW zur Qualitätsprüfung von Fahrzeugkarossen. Erfahren konnten die Besucher außerdem, dass alle Töne, die über YouTube kommen, nur durch Audio- und Medientechnologien aus Tennenlohe möglich sind.

Geplante Bauprojekte, darunter ein Parkhaus in Tennenlohe als Vorbereitung für einen vierten Bauabschnitt, stellte Heuberger ebenfalls vor und resümierte: "Wir fühlen uns in Tennenlohe gut aufgehoben". Gut aufgehoben fühlten sich auch seine Gäste beim Neujahrsempfang. Denn er hatte ein feines Büfett spendiert, und für den guten Ton sorgte die Tennenloher Band "Naturtrüb".

