Tonanlage des Erlanger Theaters soll erneuert werden

ERLANGEN - Seit Jahren hapert es am guten Ton im Erlanger Markgrafentheater. Die Anlage ist technisch veraltet, fällt hin und wieder aus und kann nur noch durch das Anmieten bestimmter Ersatzteile am Laufen gehalten werden. Ein Totalausfall droht. Also höchste Zeit zu handeln.

Markgrafentheater Foto: Theater Erlangen



Die Dringlichkeit ist offenbar unzweifelhaft. Denn kommentarlos einig war man sich reihum im jüngsten Haupt-, Finanz und Personalausschuss, dass alsbald ein deutlich besserer und angemessenerer Ton im Theater herrschen soll. Eine neue Anlage ist vonnöten. Nach einer Kostenschätzung setzt man hier eine Investition von etwa 400 000 Euro an.

Laut Regierung von Mittelfranken ist diese Maßnahme mit einem Satz von 75 Prozent förderfähig. Allerdings wird jenes Geld dann erst im nächsten Jahr in die Stadtkasse fließen.

Rasches Handeln geboten ist auch in Sachen "Brandlastverringerung" im Bereich der ehemaligen Horträume-Langhaus. Denn: Hohe Brandlasten entstehen zum Beispiel durch die Konzentration von IT-Systemen, falsche Auswahl von Baumaterialien, leicht brennbare Büroausstattung und große Papiermengen, weiß das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

Maßnahmen angemahnt

Auch die städtische Bauaufsicht mahnt regelmäßig entsprechende Maßnahmen an, unter anderem, dass Teile des Kostüms- und Requisitenfundus, der dort untergebracht ist, geräumt werden. Kein leichtes Unterfangen. Denn trotz aller Sicherheitsbedenken konnten bislang noch keine geeigneten Ersatzräume gefunden werden.

Kostüme ausgelagert

Allein durch eine Auslagerung etlicher dieser Theater-Utensilien kann die nötige Brandlastverringerung erreicht werden. Deshalb soll nun in der Theater-Lagerhalle Hilpertstraße eine Zwischenebene eingezogen werden, um dieserart Platz zu schaffen für Teile des Kostüm- und Requisitenfundus. Die Kosten dafür werden auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Aber das letzte Wort in dieser Sache spricht der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag.

