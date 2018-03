Tonnen in Schieflage: Lkw kippt an der A3 bei Erlangen um

ERLANGEN - Böser Fehler eines Lkw-Fahrers auf der Autobahnbaustelle am Kreuz Fürth und Erlangen: Sein Gefährt rutschte am Mittwoch eine Böschung hinunter und kippte um, der Fahrer blieb unverletzt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Eine Unachtsamkeit des Fahrers - und schon war der Lkw in Schieflage. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Fahrer wollte mit seinem mit Schotter beladenen Lkw über eine Behelfsstraße auf der Autobahnbaustelle in der Nähe des Vereinsgeländes des SC Eltersdorf zur Autobahn hinauf fahren. Dabei nahm er eine Kurve etwas zu kurz, so dass der Auflieger von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinunter rutschte und umkippte. Der Schotter ergoss sich in den Morast.

Weil Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Erlanger Feuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Eltersdorf alarmiert. Die Kräfte verteilten Ölbindemittel unter dem Leck geschlagenen Motor, aus dem Kühlmittel auslief, und stellten den Brandschutz sicher. Der Tank der Zugmaschine wurde zwar erheblich verbeult, ging aber offenbar nicht kaputt.

Mit einem Bagger von der Baustelle wurde der Schotter aus dem auf der Seite liegenden Auflieger gekratzt, um ihn mit einem Spezialkran wieder aufrichten zu können. Weil sich das ganze Fahrgestellt beim Kippen verdreht hat, dürfte der Sachschafen erheblich sein. Während des Feuerwehreinsatzes kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen am Autobahnkreuz in Richtung Norden.

