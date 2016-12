Kunst und Gastronomie direkt in Erlangen an der Regnitz: Die seit geraumer Zeit leerstehende Thalermühle wird von einem Privat-Investor komplett saniert und umgestaltet. Dieser will die Gebäude wieder mit Leben füllen: Neben Büros sollen Atelier-Räume und eine Gaststätte mit Biergarten entstehen. Zwar wird alles modernisiert, dennoch soll der alte Industrie-Charakter erhalten bleiben. Das Gebäude überzeugt mit einem Jugendstil-Treppenhaus, schmucken Fenstern und eleganten Stuckdeken.