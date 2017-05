Total digitale Tage: Web Week in Erlangen

ERLANGEN - Die Instagram-Ausstellung Erlangenshots eröffnet am Dienstagabend in der Stadtbibliothek. Doch im Rahmen der Web Week finden in dieser Woche noch viele weitere Veranstaltungen statt. Zum Beispiel eine IoT-Challenge.

Rauchmelder sind wichtig, in einem IoT-Projekt sollen sie auch smart werden. © dpa



Um klassische Hardware, also elektronische Ausrüstung, geht es bei der IoT-Challenge, deren Finale am Donnerstag stattfindet. "IoT" bedeutet "Internet der Dinge" und befasst sich mit intelligenten Gegenständen. Fünf Teams hatten im Rahmen der Challenge ein Technik-Paket von "Method Park" zur Verfügung, um sich smarte Ideen für Zuhause einfallen zu lassen.

Der Erlanger Student Fabian Justi hat sich dafür angemeldet. Seit zwei Wochen bastelt er nun mit drei anderen Teilnehmern an einem IoT-Projekt. "Wir wollen einen Rauchmelder smart machen", sagt der 26-Jährige. Über eine App soll sich der Rauchmelder im Brandfall an den Wohnungsbesitzer melden, wenn dieser außer Haus ist.

"Wir haben einen Prototypen entwickelt." Diesen stellt Justi, der auch privat an kleineren IoT-Projekten arbeitet, im Finale vor. Die besten drei Teams bekommen Preise und eine Einladung zu einem Software-Camp. Schon allein dafür hätte sich der Aufwand also mehr als gelohnt

Web Week Veranstaltungen in Erlangen

Dienstag, 16. Mai: ERSportSHOTS Pre-Vernissage der Instagram-Ausstellung, 18 Uhr, EN-Redaktion (Innere Brucker Str. 11).

Erlangenshots Vernissage der Instagram-Ausstellung, ab 19 Uhr, Stadtbibliothek.

Mittwoch, 17. Mai: Aufbau eines GeodatenZentrums, ab 12.15 bis 14 Uhr, Institut für Geographie der FAU, Hörsaal C.

Erlangen im Netz II, ab 19 bis 21.30 Uhr, Coworking Space Erlangen (Henkestraße 91), 1. Stock.

GDG & ADG-Special: Public Viewing Google I/O, 18.30 bis 23 Uhr, E-Werk.

Donnerstag, 18. Mai: IoT-Challenge, 14 bis 17.30 Uhr, Tentoria (Cauerstraße 7-9)

Java-User-Group-Treffen, 18.30 bis 21 Uhr, Mathema Software GmbH (Henkestraße 91)

Google Developer Group, 20 bis 23 Uhr, Coworking Space Erlangen.

Freitag, 19. Mai: Pecha Kucha Nacht: Startup Special Vol. 2, 20.20 bis 23 Uhr, E-Werk.

Samstag, 20. Mai: Insta-Walk, 11 Uhr, Treffpunkt Hugenottenkirche.

Montag, 22. Mai: Gründercafé Medizintechnik & Healthcare, 17 bis 19 Uhr, Coworking Space Erlangen.

Infos & ggf. Anmeldung unter www.nueww.de

