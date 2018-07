Totalschaden auf A3 bei Erlangen: Frau verwechselt Pedal

Eine 28-Jährige aus Unterfranken verursacht auf einen schweren Unfall - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Eine fatale Verwechslung führte Dienstagvormittag auf der A3 zwischen Nürnberg-Nord und Tennenlohe zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Zwischen Nürnberg-Nord und Tennenlohe war auf der dreispurigen Autobahn viel Verkehr. Die Autofahrer mussten deshalb immer wieder bremsen. Dabei verwechselte eine 28-Jährige aus Unterfranken die Pedale und rauschte ungebremst ins Heck des vor ihr fahrenden Pkw.

Sowohl die Frau als auch der 37-jährige Mann, dessen Auto sie rammte, erlitten leichte Verletzungen. Beiden kamen in die Uniklinik Erlangen. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Polizei, die den Unfall aufgenommen hatte, organisierte den Apschleppdienst.

