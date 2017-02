Toter auf A3 war Juniorchef der Bäckereikette "Der Beck"

ERLANGEN/NÜRNBERG - Der 33-Jährige, der in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der A3 bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben kann, ist Alexander Beck, Juniorchef der Bäckereikette "Der Beck". Dies bestätigte das Unternehmen mit Sitz in Tennenlohe auf Anfrage.

Der 33-Jährige, der auf der A3 ums Leben gekommen ist, war Alexander Beck, Juniorchef der Bäckereikette "Der Beck". © ToMa



Der 33-Jährige war auf der Heimfahrt nach Tennenlohe von der Münchner Allianz-Arena. Dort hatte er das Spiel des Club gegen 1860 München gesehen. Gegen 23.15 Uhr raste er mit seinem BMW auf der A3 nahe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord in den Tod.

Sein Wagen geriet ins Schleudern, krachte in die Mittelschutzplanke und danach in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens. Den Rettern bot sich am Unfallort ein Bild des Grauens. Alexander Beck starb noch an der Unfallstelle.

Die Eltern Petra und Siegfried Beck befinden sich derzeit im Ausland, werden aber jederzeit zurückerwartet, wie es heute im Unternehmen hieß. Man wolle der Familie Gelegenheit bieten, den Schock abgeschirmt von der Öffentlichkeit zu verarbeiten.

