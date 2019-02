Toter Radfahrer: 81-Jähriger stirbt in Erlangen

ERLANGEN - Am Dienstagabend hat ein Verkehrsunfall einen 81-Jährigen das Leben. Der Radfahrer verlor nach einem Sturz das Bewusstsein und erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich dienstags in der Erlanger Innenstadt zugetragen. Ein 81-Jähriger war mit seinem Fahrrad den Radweg in der Sophienstraße in östlicher Richtung unterwegs. Gegen 18.30 Uhr fuhr zeitgleich eine 37-jährige Frau mit ihrem Mercedes aus der Tiefgarage (Werner-von-Siemens-Straße) und hielt unmittelbar vor dem Senior an.

Dieser konnte zwar weiter auf dem Radweg fahren, verlor aber die Kontrolle über sein Rad, kam ins Schlingern und stürzte zu Boden. Der 81-Jährige verletzte sich dabei schwer und verlor das Bewusstsein. Die Rettungskräfte konnten den Verletzten zwar reanimieren und in eine Klinik transportieren. Dort erlag er aber am Mittwoch letztlich seinen Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die Angaben zum Vorfall machen können oder als Ersthelfer an der Unfallstelle waren: Tel. 09131/760-0.

